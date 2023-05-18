Больше 3 млн рублей сэкономили жители Волгограда и Волжского на проезде в транспорте

За два месяца акции пассажиры смогли сэкономить более 3 миллионов рублей, при этом число оплат проезда смартфоном по карте «Мир» выросло в 1,5 раза. Экономить на проезде с помощью карты жители Волгограда могут еще 1,5 месяца -до 30 июня 2023.

Напомним, во всем общественном транспорте, оборудованном валидаторами, действует скидка в размере 7 рублей при оплате поездки картой «Мир». Помимо наземного транспорта, воспользоваться скидкой можно и на пароме, курсирующем в городе Волжском. Она составляет также 7 рублей и применится автоматически при соблюдении условий акции.

Для того, чтобы сэкономить 7 рублей на поездке, нужно предварительно загрузить карту «Мир» в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. Важно, чтобы смартфон поддерживал функцию бесконтактной оплаты (NFC). Информацию о подключении карты к мобильным Pay-сервисам можно найти на сайте www.mironline.ru или обратившись в банк, выпустивший карту.