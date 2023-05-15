Общество

«Испугались уголовки?»: жителям обезвоженного поселка под Волгоградом еще раз снизят тариф на подвоз воды

Общество 15.05.2023 17:17
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15.05.2023 17:17


Жителям трех поселений Светлоярского района Волгоградской области, которые испытывают огромные проблемы с питьевой водой, чиновники хотят снова снизить тарифы на подвоз ресурса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области, в частности, с 25 мая до 31 декабря 2023 года стоимость кубометра воды для жителей Дубовооражного сельского поселения составит 174,61 рубль, Приволжского сельского поселения – 174,33 рубля, Цацинского – 214,28 рубля. 
При этом расценки на подвоз воды чиновники уже снижали в декабре прошлого года. Правда, произошло это после того, как в ноябре 2022 года они взвинтили их «до небес». Так, например, для жителей Приволжского сельского поселения комитет тарифного регулирования повысил их до 369,30 рублей за кубометр. После скандала и возмущения жителей, правда, их снизили до 214,9 рублей. 
Грядущее очередное снижение расценок произошло после того, как на теперь уже на бывшего главу Приволжского сельского поселения Александра Коломейцева СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статьям «служебный подлог» и «халатность». Коломейцева подозревают в том, что он не предпринял действий и не организовал необходимый комплекс мероприятий по организации водоснабжения и водоотведения на территории поселения. Кроме того, выяснилось, что экс-глава умудрился по подложным документам продать служебную старенькую «пятерку», а деньги присвоил себе. 
Напомним, жители Приволжского сельского поселения неоднократно обращались к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на чиновников, чтобы заставить их провести водопровод от Волги. Люди вынуждены пользоваться привозной питьевой водой, что для многих семей обходится недешево. 

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