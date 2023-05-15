Знак «Рубеж Сталинградской доблести» в Котельниково установят накануне Дня города

Большую работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны жители города при содействии градообразующего предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий начали еще в 2020 году в рамках проекта «Котельниково – земля героев», который осуществляется для развития муниципального образования с опорой на уникальное историческое прошлое Котельниковского района.

События Котельниковского сражения легли в основу романа Юрия Бондарева «Горячий снег», написанного через 27 лет после участия автора в этом сражении.

В 1942 году в степях под Котельниково советские войска разгромили армию Манштейна и положили начало победе в Сталинградском сражении, которое коренным образом повлияло на ход Великой Отечественной войны и стало началом изгнания и полного уничтожения немецко-фашистских войск.

«Наше предприятие всегда готово оказать содействие в реализации таких инициатив, - отметил исполнительный директор предприятия Евгений Сахаров. – Мы очень гордимся прошлым Котельниковского района, чтим память героев Великой Отечественной войны, стараемся быть достойными их великих свершений. Коллектив комбината вносит свой весомый вклад в осуществление общественно важных программ и проектов, способствующих развитию туристического, культурного и образовательного потенциала города Котельниково».

Изучив историческое прошлое своего края в рамках проекта «Котельниково – земля героев», котельниковцыпришли к выводу, что мужество, стойкость и массовый героизм их прадедов в защите своей родины от захватчиков достойны быть отмеченными в ряду лучших образцов истинного патриотизма и самоотверженного служения своему народу и Отечеству. Инициативная группа жителей выдвинула предложение о присвоении городу почетного звания. Активисты провели среди населения сбор подписей в поддержку своего начинания. Инициатива населения нашла поддержку в руководстве города, района и области.





Сейчас котельниковские активисты работают над воплощением в жизнь еще одной идеи. В Котельниково началось строительство Парка Героев, особое место в концепции которого будут занимать объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Средства на строительство новой общественной площадки получены благодаря победе заявки на создание парка во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году».Таким образом на благоустройство городской территории привлечено 85 миллионов рублей из федерального бюджета.

Вместе с почетным званием «Рубеж Сталинградской доблести». Котельниково получит еще 10 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство городской территории и установку памятного знака.

– Установка знака произойдет в канун Дня города Котельниково, – сообщил заместитель главы администрации Котельниковского городского поселения Александр Страхов. – Сейчас мы подбираем для этого место, определяем подрядчиков на создание проекта и сооружение самой стелы.