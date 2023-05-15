Общество

Знак «Рубеж Сталинградской доблести» в Котельниково установят накануне Дня города

Общество 15.05.2023 13:19
0
15.05.2023 13:19


Высоким званием «Рубеж Сталинградской доблести» удостоены героизм и мужество жителей Котельниково в годы Великой Отечественной войны. 

В 1942 году в степях под Котельниково советские войска разгромили армию Манштейна и положили начало победе в Сталинградском сражении, которое коренным образом повлияло на ход Великой Отечественной войны и стало началом изгнания и полного уничтожения немецко-фашистских войск.

События Котельниковского сражения легли в основу романа Юрия Бондарева «Горячий снег», написанного через 27 лет после участия автора в этом сражении.

Большую работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны жители города при содействии градообразующего предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий начали еще в 2020 году в рамках проекта «Котельниково – земля героев», который осуществляется для развития муниципального образования с опорой на уникальное историческое прошлое Котельниковского района. 

«Наше предприятие всегда готово оказать содействие в реализации таких инициатив, - отметил исполнительный директор предприятия Евгений Сахаров. – Мы очень гордимся прошлым Котельниковского района, чтим память героев Великой Отечественной войны, стараемся быть достойными их великих свершений. Коллектив комбината вносит свой весомый вклад в осуществление общественно важных программ и проектов, способствующих развитию туристического, культурного и образовательного потенциала города Котельниково».

Изучив историческое прошлое своего края в рамках проекта «Котельниково – земля героев», котельниковцыпришли к выводу, что мужество, стойкость и массовый героизм их прадедов в защите своей родины от захватчиков достойны быть отмеченными в ряду лучших образцов истинного патриотизма и самоотверженного служения своему народу и Отечеству. Инициативная группа жителей выдвинула предложение о присвоении городу почетного звания. Активисты провели среди населения сбор подписей в поддержку своего начинания. Инициатива населения нашла поддержку в руководстве города, района и области. 


Сейчас котельниковские активисты работают над воплощением в жизнь еще одной идеи. В Котельниково началось строительство Парка Героев, особое место в концепции которого будут занимать объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

Средства на строительство новой общественной площадки получены благодаря победе заявки на создание парка во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году».Таким образом на благоустройство городской территории привлечено 85 миллионов рублей из федерального бюджета.

Вместе с почетным званием «Рубеж Сталинградской доблести». Котельниково получит еще 10 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство городской территории и установку памятного знака.

– Установка знака произойдет в канун Дня города Котельниково, – сообщил заместитель главы администрации Котельниковского городского поселения Александр Страхов. – Сейчас мы подбираем для этого место, определяем подрядчиков на создание проекта и сооружение самой стелы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.05.2023 18:18
Общество 15.05.2023 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 17:52
Общество 15.05.2023 17:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2023 17:45
Общество 15.05.2023 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 17:29
Общество 15.05.2023 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 17:17
Общество 15.05.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 15:10
Общество 15.05.2023 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 13:20
Общество 15.05.2023 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2023 13:03
Общество 15.05.2023 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2023 13:00
Общество 15.05.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 12:42
Общество 15.05.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 11:53
Общество 15.05.2023 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 11:19
Общество 15.05.2023 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 10:38
Общество 15.05.2023 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 10:15
Общество 15.05.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 08:01
Общество 15.05.2023 08:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:31
Веерное ограничение движения запланировано в центре Волгограда 16 маяСмотреть фотографии
18:18
Под Волгоградом меняют окна в замерзавшей зимой старой школеСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде участникам спецоперации из ОМОН и СОБР вручили госнаградыСмотреть фотографии
17:29
Туалет в лицее депутата, «худая» крыша в ДЮЦе и тепло в детсадах: на что просят денег жители ВолгоградаСмотреть фотографии
17:20
Представители туристической отрасли из Питера побывали в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
17:17
«Испугались уголовки?»: жителям обезвоженного поселка под Волгоградом еще раз снизят тариф на подвоз водыСмотреть фотографии
16:13
Группу иностранцев осудили за подготовку к сбыту 2 кг наркосмесей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:55
«Не пришел на уроки»: в Волжском пропал 12-летний подростокСмотреть фотографии
15:10
«Он идет к вам»: на окраине Волгограда выпал град 15 маяСмотреть фотографии
15:08
Момент лобового ДТП с BMW в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
На Нулевой продольной три волгоградца пострадали в лобовом ДТПСмотреть фотографии
14:02
«Заехал отдохнуть и умер»: на стоянке под Волгоградом нашли тело дальнобойщикаСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде с барабанами и цветами встретили чемпиона мира по дзюдо Армана АдамянаСмотреть фотографии
13:19
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» в Котельниково установят накануне Дня городаСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области за 4 месяца собрали 43,7 млрд рублей налоговСмотреть фотографии
13:00
Андрей Бочаров поручил создать пожарные бригады быстрого реагированияСмотреть фотографии
12:42
Суд в Волгограде взыскал с УК больше полмиллиона рублей за потоп в квартиреСмотреть фотографии
11:53
Аптеку в Жирновске оштрафовали на 100 тыс. рублей за торговлю фальсификатомСмотреть фотографии
11:36
Закрыл в квартире и запретил вызывать скорую: в центре Волгограда умерла 17-летняя студенткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
«Пока еще не поняли»: в Волгограде 15 мая самокатчиков выпустили к машинам на улицу ЧуйковаСмотреть фотографии
10:44
До пяти выросло количество пострадавших в ДТП с автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом пенсионерка отсудила у чиновников статус «Жителя осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:37
Фестиваль в Волгограде в честь 100-летия «Динамо» собрал 500 юных спортсменовСмотреть фотографии
10:17
Пошли на красный. В Волгограде иномарка сбила подростков на переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
«Любой не сможет. Это точно»: мобильные группы Астраханской таможни отмечают пятилетний юбилейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Тело 62-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области назвали самые востребованные профессииСмотреть фотографии
08:36
Волгоградская область поднялась в экономическом рейтинге регионовСмотреть фотографии
08:01
«Отказывают почки»: Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о последствиях мышиной лихорадкиСмотреть фотографии
23:02
«У него есть мечта»: в Волгоград прилетел французский певец Гийом РатСмотреть фотографии
 