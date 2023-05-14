Общество

«Крупнейшее соревнование»: зампред Сбера Кузнецов — о Зелёном Марафоне

Общество 14.05.2023 14:37
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14.05.2023 14:37


20 мая состоится одно из самых массовых спортивных мероприятий в нашей стране — Зелёный Марафон Сбера. О том, как появилась эта традиция и в чем её благотворительный смысл, рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

— Станислав Константинович, в этом году Сбер проведёт Зелёный Марафон уже в 10-й раз. Как в банке зародилась идея провести подобный забег?

— Наш первый Зелёный Марафон прошёл в 2012 году. Тогда мы провели его в 42 городах России — по количеству километров в марафонской дистанции. Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км и поучаствовать в озеленении городской среды. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи: мы хотели показать, что атлетом может быть каждый и что каждый может сделать свой город лучше. В первом забеге стартовало 30 тысяч человек, ещё 20 тысяч пришли их поддержать. А в 2021 году, когда Сбер отмечал своё 180-летие, участниками Зелёного Марафона стали уже свыше 90 тысяч любителей бега. И всего в том году было нами проведено более 180 экологических разных акций: высадки деревьев, субботники, мероприятия по благоустройству городской территории. Так что Зелёный Марафон уже стал доброй общенациональной традицией, всероссийским спортивным, благотворительным, экологическим и семейным праздником.


— Расскажите подробнее о благотворительной составляющей марафона?

— Желающие принять участие в Зелёном Марафоне прошли процедуру платной регистрации. Все собранные за регистрацию средства, а также добровольные пожертвования и сборы на остальных площадках проведения мероприятия поступят в Благотворительный фонд «Вклад в будущее». На эти деньги мы высадим деревья в регионах проведения Зелёного Марафона. Приоритетом станут те регионы России, где лесной фонд в наибольшей степени пострадал от действий человека.


— Участники Зелёного Марафона ― сотрудники банка?

— Марафон бегут многие сотрудники банка, но это не внутрикорпоративное событие, для этого необязательно у нас работать. Зелёный Марафон Сбера открыт для всех: каждый желающий может пробежать выбранную дистанцию, поддержать бегунов на дистанции или принять участие в экологических акциях и развлекательной программе.

— По вашим оценкам, насколько популярен бег в России?

— Любительский бег сейчас на подъёме: сегодня в беговых стартах участвует в разы больше людей, чем, скажем, в 90-е годы. Этот же тренд мы видим и среди своих сотрудников. Мы ожидаем, что в этом году 20 мая на старт Зелёного Марафона выйдут около 100 тысяч участников. Это станет одним из крупнейших беговых соревнований в нашей стране.

— Есть ли у Зелёного Марафона амбиции встать в один ряд с всемирно известными марафонами «Большой шестёрки», каждый из которых имеет многолетнюю историю?

— Думаю, некорректно сравнивать Зелёный Марафон с Бостонским, Берлинским, Токийским и остальными забегами «Большой шестёрки». Наш марафон уникален — он единственный из подобных мероприятий был удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Да и география у нашего Зелёного марафона совершенно другая: каждый из зарубежных марафонов проходит только в одном городе, в то время как наш в этом году состоится сразу в 60 городах России в один день. Только представьте масштаб! Первыми на старт выйдут дальневосточники в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, потом беговая волна пойдёт на запад и завершится в Калининграде, когда на Дальнем Востоке уже наступит вечер. Так что наш забег пройдёт сразу в 8 часовых поясах и суммарно соберёт больше участников, чем любой из ведущих марафонов мира.

— Как подбирается маршрут в каждом из городов?

— Зелёный Марафон ― это общегородской праздник. Поэтому обычно проводится в знаковых местах города участников ― это главные площади, парки, набережные. Маршрут выбираем такой, чтобы он был, с одной стороны, простым, с небольшим набором высоты, по легкопробегаемому покрытию, а с другой стороны — живописным, зрелищным и доступным с точки зрения транспорта. И, конечно, очень тесно взаимодействуем с органами исполнительной власти региона, чтобы не доставить неудобств автолюбителям и пешеходам.

Напомним, в Волгограде старт  и финиш Зелёного Марафона состоится в ЦПКиО по адресу: ул. Батальонная, 4.
В программе: детский и взрослый забеги, скандинавская ходьба, спортивные, творческие и развлекательные активности. начало регистрации на забеги в 9.00

Фото: пресс-служба Сбера

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