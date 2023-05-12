Общество

Добро, которым легко поделиться

Общество 12.05.2023 11:15
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12.05.2023 11:15


В рамках Недели популяризации донорства более 80 сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия решили помочь тем, кто нуждается в крови в различных ситуациях. Многие добровольцы принимали участие в подобной акции уже не в первый раз. 
Процедуру проводили выездные бригады медиков на базе передвижных мобильных комплексов заготовки крови. В ходе мероприятия действовали необходимые санитарные требования, использовались средства индивидуальной защиты, медицинский персонал профессионально и внимательно следил за процессом сдачи крови.
Количество желающих сдать кровь было выше, чем ожидалось. Более того, многие из тех, кто пришел на акцию, регулярно сдают кровь в государственных медицинских учреждениях.
- Чувствую себя хорошо, потому что есть ощущение, что сделала доброе дело, и моя кровь кому то поможет или даже спасет жизнь. Это очень важная инициатива, и я рада тому, что буквально через 10 минут после старта в мобильном комплексе не осталось свободных мест – все заняты моими коллегами, - рассказала донор,  менеджер отдела по операционным улучшениям предприятия Лара Алексеева.
Участники акции также отметили, что донорство - это простой и эффективный способ помочь тем, кто в этом нуждается, и подчеркнули, что сдача крови -  безопасный и безболезненный процесс, который занимает всего несколько минут.
Предприятие, реализующее свой проект в Котельниково Волгоградской области,  продолжает поддерживать добрые традиции своих сотрудников в организации социально-важных акций, субботников, высадке деревьев и помощи подшефным учреждениям. 


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