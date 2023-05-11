Улицу Рабоче-Крестьянскую в Волгограде сузят до двух полос до 13 мая

С 21.30 11 мая в Волгограде возобновится ремонт трамвайного переезда в Ворошиловском районе. Работы будут организованы на крайней правой полосе проезжей части по четной стороне ул. Рабоче-Крестьянской, сообщили V102.RU в администрации города. Замена рельсов и шпал пройдет без остановки движения трамваев и автотранспорта.

– Проезд машин по Первой продольной магистрали в сторону Советского района будет производиться по двум полосам до 24-00 ч. 13 мая. Трамвайное сообщение изменения не коснутся за исключением последних вечерних рейсов 11 мая трамваев маршрута №3, – сообщают в мэрии.

В субботу, 13 мая, работы на переезде будут вестись днем, в связи с чем администрация анонсировала изменение графика движения трамваев. Точной информации о том, как будут курсировать составы, пока не сообщается.

Ранее ограничения в движении на улице Рабоче-Крестьянской из-за ремонтных работ действовали с 4 по 6 мая.