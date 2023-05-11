Общество

Улицу Рабоче-Крестьянскую в Волгограде сузят до двух полос до 13 мая

Общество 11.05.2023 16:55
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11.05.2023 16:55


С 21.30 11 мая в Волгограде возобновится ремонт трамвайного переезда в Ворошиловском районе. Работы будут организованы на крайней правой полосе проезжей части по четной стороне ул. Рабоче-Крестьянской, сообщили V102.RU в администрации города. Замена рельсов и шпал пройдет без остановки движения трамваев и автотранспорта. 

– Проезд машин по Первой продольной магистрали в сторону Советского района будет производиться по двум полосам до 24-00 ч. 13 мая. Трамвайное сообщение изменения не коснутся за исключением последних вечерних рейсов 11 мая трамваев маршрута №3, – сообщают в мэрии. 

В субботу, 13 мая, работы на переезде будут вестись днем, в связи с чем администрация анонсировала изменение графика движения трамваев. Точной информации о том, как будут курсировать составы, пока не сообщается. 

Ранее ограничения в движении на улице Рабоче-Крестьянской из-за ремонтных работ действовали с 4 по 6 мая. 

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