ЦГМС: в Волгоградской области температура упадет до ноля градусов

Майские холода никак не хотят уступать место долгожданному теплу. Как сообщает ИА «Высота 102», короткая рабочая неделя запомнится холодными ночами, туманами и дождем.

— В среду, 10 мая, ночью по региону сильных осадков не ожидается. В утренние и дневные часы местами пройдут кратковременные дожди в сочетании с ветром северо-восточного направления. Температура ночью +3...+8 °С, при прояснении опустится до ноля градусов, днем воздух прогреется до +10...+15 °С, местами и до +20 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

11 мая по области синоптики прогнозируют небольшие дожди с грозами. В ночной и утренний периоды в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью за окном +7...+12 °С, при прояснении до +2 °С, днем +10...+15 °С, местами до +20 °С.

— В последний рабочий день, 12 мая, в регионе установится переменная облачность. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. Ночью по области +5...+10 °С, при прояснении до ноля, днем +15...20 °С, — уточнили прогнозисты.

В Волгограде первый рабочий день недели не сулит существенных осадков. Лишь вечером пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью в областном центре +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

— В четверг, 11 мая, в городе на Волге кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром опустится туман. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. Ночью +7...+9 °С, после обеда +14...+16 °С, — добавили в Волгоградском ЦГМС.

Перед выходными, 12 мая, в ночные и утренние часы пройдет небольшой дождь с грозой. Днем осадки маловероятны. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью по городу +6...+8 °С, днем столбики термометров покажут +17...+19 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»