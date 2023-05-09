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Волгоградцы увидят парад Победы в прямом эфире

Общество 09.05.2023 09:13
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09.05.2023 09:13


В Волгограде меньше часа остается до начала традиционного парада Победы. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», по площади Павших борцов торжественным маршем пройдут расчеты Волгоградского территориального гарнизона, курсанты, представители ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники МЧС, за которыми проследует колонна боевой техники. В завершении над главной площадью города-героя пролетит авиация. 

По информации «Высоты 102», те волгоградцы, кто не сможет лично посетить мероприятие, смогут увидеть его в прямом эфире. 

Для того чтобы присоединиться к просмотру, необходимо перейти по ссылке –  https://smotrim.ru/live/63587.

Корреспонденты «Высоты 102» сегодня будут работать на мероприятии. Следите за обновлениями на сайте – мы расскажем и покажем все самое интересное. 

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