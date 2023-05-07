Общество

«Надписи на русском»: в Волгограде магазины ушедших из РФ брендов приняли первых посетителей

Общество 07.05.2023 22:19
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07.05.2023 22:19


В Волгограде открылись магазины ушедших из России брендов. Как сообщает ИА «Высота 102», первых покупателей приняли бывшие Zara и Pull & Bear, которые после ребрендинга сменили вывески на Maag и DUB.

Покупатели уточняют, что ассортимент магазинов пока не так широк, как хотелось бы. 


— Раньше в Zara продавали нижнее белье, обувь. В Maag пока такого не видел, но, возможно, ждут поставок и еще не все разложили. Продавцы говорят, что новый завоз каждую неделю. А так все плюс-минус то же самое. Вещи из Китая, Пакистана, Турции. В целом — неплохо. Наконец все вернулось на круги своя, пускай и таким окольным путем, — рассказал информагентству волгоградец Мирон Ерошкин. 

По словам Мирона, DUB стал на первый взгляд больше по пространству и привлекательнее эстетически внутри. 


— Вещи, наверное, такие же. Я не поклонник был Pull & Bear. Но кому-то, наверное, заходит такое. Появилось много вещей с надписями на русском под принтами. Кто-то заценит, наверняка, — уверен горожанин. 


При этом магазин Ecru (прежнее название Bershka, — Прим. ред.) по-прежнему закрыт. При этом на витринах обновлены вывески и размещены quar-коды с информацией о новых торговых точках. 

Напомним, что первые сообщения о возвращении на рынок известных брендов масс-маркета появились в марте 2023 года. Уточнялось, что магазины откроются в апреле. 

Фото: читатели ИА «Высота 102»  

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