Начали с утра: в Волгограде перекрыли центральные улицы

В Центральном районе Волгограда с семи часов утра начал действовать пешеходный режим. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение дня местные власти введут дополнительные ограничения.

— При подготовке и проведении массовых мероприятий, в том числе военно-исторической реконструкции, пешеходный режим начнет действовать с 07.00 7 мая до 24.00 9 мая, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда.

Уточняется, что ограничения затронут участок улицы Ленина от улицы Чуйкова до автомобильной дороги на верхней террасе набережной.

Также сообщается, что сегодня с 18.00 запрет на передвижение транспорта введут на участке рокадной дороги от улицы 7-й Гвардейской до кругового пересечения с улицей Краснознаменской.

— С 23.00 7 мая пешеходный режим вводится на всем протяжении Нулевой продольной магистрали — от улицы Калинина до улицы Маршала Крылова и на прилегающих к ней участках улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской и Комсомольской, — добавили в горадмине.

Волгоградцев, планирующих поездки в сторону Краснооктябрьского района по Второй продольной, предупреждают об ограничениях на движение транспорта с 15.00 до 24.00 7 мая — свободной от автомобилей станет дорога от улицы Рокоссовского до Волгоградского телецентра. Подобный режим будет действовать и с 15.00 8 мая до 24.00 9 мая.

Фото: ИА «Высота 102»