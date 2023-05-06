«На звероферме его участь была однозначна» : волгоградка привела в дом спасенного от смерти лиса





Пять лет назад рожденный на звероферме лисенок рисковал стать чьей-то шапкой или воротником. Однако в его жизни попался счастливый билет: рыжего зверька забрала волгоградка Марина Шацкая. Теперь Квант – любимый друг, покоритель сердец и укротитель уличных собак. Подробнее о жизни необычного питомца – в материале ИА «Высота102». Пять лет назад рожденный на звероферме лисенок рисковал стать чьей-то шапкой или воротником. Однако в его жизни попался счастливый билет: рыжего зверька забрала волгоградка Марина Шацкая. Теперь Квант – любимый друг, покоритель сердец и укротитель уличных собак. Подробнее о жизни необычного питомца – в материале ИА «Высота102».





- В первое время Квант спал в клетке, мы выпускали его под присмотром. Когда он подходил к миске и видел, что я сижу рядом, рычал и отворачивался. Я намеренно не отходила от него, и сначала он перестал ворчать, а после – и прятаться от меня во время еды, - уточняет хозяйка лиса. – Вскоре я решила выпускать его из клетки и при нем накладывать еду в миску. Он видел, что ему дают еду, добро. Не отнимают, а именно дают. В какой-то момент я даже задержала руку в его чашке, и он понял, что может есть с моей руки. Таким образом и шло приручение. Я ни с кем не советовалась, действовала интуитивно. Сейчас Квант спокойно дает покормить себя всем нашим гостям. Он принимает угощения и очень мило тыкается носиком в руку. Такая вот "лисотерапия" . - В первое время Квант спал в клетке, мы выпускали его под присмотром. Когда он подходил к миске и видел, что я сижу рядом, рычал и отворачивался. Я намеренно не отходила от него, и сначала он перестал ворчать, а после – и прятаться от меня во время еды, - уточняет хозяйка лиса. – Вскоре я решила выпускать его из клетки и при нем накладывать еду в миску. Он видел, что ему дают еду, добро. Не отнимают, а именно дают. В какой-то момент я даже задержала руку в его чашке, и он понял, что может есть с моей руки. Таким образом и шло приручение. Я ни с кем не советовалась, действовала интуитивно. Сейчас Квант спокойно дает покормить себя всем нашим гостям. Он принимает угощения и очень мило тыкается носиком в руку. Такая вот "лисотерапия" .





Домашний лис проявляет благосклонность ко многим животным. С кем «прописавшийся» в Волгограде зверек точно не смог найти общего языка, так это с уличными собаками. Домашний лис проявляет благосклонность ко многим животным. С кем «прописавшийся» в Волгограде зверек точно не смог найти общего языка, так это с уличными собаками.

Виктория Чумакова

Фото из семейного альбома Марины Шацкой



Дочь профессора ВГСПУ Марины Шацкой мечтала спасти хотя бы одного жителя зверофермы. К этой идее в семье отнеслись со скепсисом и настороженностью. И все же вскоре мама девушки поддалась на уговоры и решилась на авантюру.- У нас в квартире жили только коты, и сначала я не представляла, как это – привести домой дикое животное. Но дочка уломала, уговорила. Честно говоря, мне и самой было интересно. Я по натуре авантюристка – люблю пробовать что-то новое, - рассказывает женщина. – Мы обратились к руководителю центра «Лисья семья» из Владимира, которая выкупает щенков со звероферм, чтобы они не стали воротниками или шубами. Анна помогла нам в решении всех вопросов.Около года семья Марины готовилась ко встрече с новым членом семьи. Домочадцы спрятали все провода, подвинули мебель и поставили клетку для лиса.- В 2018 году мы встретились с лисенком – ему было всего полтора месяца. Тогда моя дочь увлекалась физикой, поэтому мы назвали его Квантом, - вспоминает Марина Шацкая. – В первые месяцы мы притирались друг к другу и, конечно, у нас возникали какие-то сложности. Лисы отчасти такие же свободные, как коты. И в то же время над ними нельзя доминировать, как над собаками. Они предпочитают партнерские отношения – ты мне, а я тебе. Мой стиль общения, который я использую и с коллегами, и со студентами, Кванту подошел. Со временем дочь сказала, что у меня получается находить с ним общий язык даже лучше, чем у нее.У знакомых профессора необычный питомец вызывал удивление, а порой и недоумение. Впрочем, открыто о страхах и сомнениях Марине Шацкой почти не говорили.- У меня есть некоторый социальный статус, поэтому не каждый может сказать мне в лицо: «Ты чего? Зачем?». Большинство людей отвечали на эту информацию молчанием, - улыбается волгоградка. – Знакомые, которых я звала посмотреть на лисенка, принимали приглашение с осторожностью. Хотя подруги с таким же складом характера, как у меня, не особо-то и боялись – приходили не только посмотреть, но и поиграть. Сейчас Квант уже никого не удивляет и не пугает.Доверительные и дружеские отношения с животным сложились не сразу. В первые месяцы своенравный лис проверял границы дозволенного и без энтузиазма встречал повышенное внимание. Расслабиться и почувствовать себя дома он смог лишь через полгода после переезда.После адаптации в жизни Кванта, попавшего в по-настоящему добрые руки, началась сплошная белая полоса. Питомец быстро освоился в компании других животных и с легкостью заполучил роль главного заводилы. Уже в полгода лис научился играть в прятки, а после освоил футбол и домашний хоккей.- Лиса – высокоинтеллектуальное животное, которое хорошо поддается дрессировке. Если говорить про «подвиги Геракла», то уже в полгода он освоил игру в прятки. Кстати, он сам предложил мне эту забаву. Я прячусь от него за шкафом, он не подсматривает и ждет где-то в другом конце квартиры. Потом выходит на поиски - тихо, осторожно, принюхиваясь и прислушиваясь к каждому шороху, - объясняет волгоградка. – Как только он находит меня, сразу же убегает прятаться. А недавно Квант освоил новую игру. Я пришла домой и почувствовала, что линолеум залит водой. Сначала я ничего не поняла, но вскоре он сам похвастался своим достижением. Квант пинал носом миску с водой и понял, что по мокрой поверхности она катится намного легче. В итоге несколько дней подряд я буквально с порога начинала вытирать воду. А наш чау-чау с радостью наблюдал за этим хулиганством.Жизнь рыжего разбойника не сводится к одним лишь развлечениям. В семье Марины Шацкой Квант усвоил немало правил хорошего тона и научился проявлять свои чувства. Вот всего один показательный пример. Просыпаясь с первыми лучами солнца, лис не поднимает на ноги весь дом, а спокойно ждет пробуждения своих хозяев.- Лисы – ночные животные, и нам пришлось переводить его на дневной режим. Чтобы Квант не будил нас, ему нужно оставить в миске еды, налить водички. Порой сквозь сон я слышу, как он встает в четыре утра, кушает, берет игрушку, прыгает на подоконник. Моего пробуждения он ждет в кресле напротив дивана. Садится рядом и смотрит на меня, - смеется Марина Шацкая. – Что касается методов воспитания, то лис надо либо хвалить и поощрять вкусняшкой, либо игнорировать. Натворил он что-то – молча взять, отнести в другую комнату и уйти. Цапнул в игре чуть сильнее – резко прекратить игру. Если же Квант неосознанно делает больно, нужно издать кашляющий звук. Ругать и бить животное нельзя. Так вы сразу потеряете самое ценное - доверие.Соседи Марины Шацкой уже давно привыкли к ее тандему с милым питомцем. Лишь несколько раз волгоградке пришлось столкнуться с агрессивными выпадами в свой адрес.- В нашем районе нас уже знают. Порой я иду без Кванта, а со мной здороваются люди, с которыми я не знакома. Я всегда отвечаю и понимаю, что это – друзья моего лиса. Несколько раз я встречалась и с агрессивными выпадами из разряда: «Отпустите его, прекратите мучения». Подобное невежество я воспринимаю спокойно. Люди, которые обращаются к нам таким образом, просто не знают, что Квант взят со зверофермы. Его участь была однозначна – смерть. К тому же, выращенные там лисы не приспособлены к жизни в дикой природе, - отмечает волгоградка.- Когда Квант был маленьким, он немного играл с кошками. Когда-то у него была любовь к одной хаски, но мы с ней уже давно не встречались. Сейчас его лучший друг – наш чау-чау по кличке Зимний Виллэн. Взрослея, он все больше ценит уединение. Квант не будет гулять вместе с собаками, но будет наблюдать за ними издалека. И, если к домашним животным он относится по-разному, то уличных собак он однозначно отгоняет. Меня всегда удивляет, что его не смущает их количество – будь в стае хоть 5, хоть 10 животных, он всем своим видом покажет им, что контролирует эту территорию. Если его пытаются атаковать, он нисколько не теряется, а застывает на месте и сигнализирует: всем спасибо, все свободны. В ответ на это лающие собаки замолкают и отходят от лиса, - рассказывает Марина Шацкая. – Конечно, сейчас я очень просто говорю обо всех сложностях, которые встречались на нашем пути. Я уверена, что в любой ситуации нужно действовать по обстоятельствам. Просто жить, любить, кормить, воспитывать. А что будет дальше – уже не в нашем ведении.