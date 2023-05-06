«На звероферме его участь была однозначна» : волгоградка привела в дом спасенного от смерти лиса

- У нас в квартире жили только коты, и сначала я не представляла, как это – привести домой дикое животное. Но дочка уломала, уговорила. Честно говоря, мне и самой было интересно. Я по натуре авантюристка – люблю пробовать что-то новое, - рассказывает женщина. – Мы обратились к руководителю центра «Лисья семья» из Владимира, которая выкупает щенков со звероферм, чтобы они не стали воротниками или шубами. Анна помогла нам в решении всех вопросов.
Около года семья Марины готовилась ко встрече с новым членом семьи. Домочадцы спрятали все провода, подвинули мебель и поставили клетку для лиса.
- В 2018 году мы встретились с лисенком – ему было всего полтора месяца. Тогда моя дочь увлекалась физикой, поэтому мы назвали его Квантом, - вспоминает Марина Шацкая. – В первые месяцы мы притирались друг к другу и, конечно, у нас возникали какие-то сложности. Лисы отчасти такие же свободные, как коты. И в то же время над ними нельзя доминировать, как над собаками. Они предпочитают партнерские отношения – ты мне, а я тебе. Мой стиль общения, который я использую и с коллегами, и со студентами, Кванту подошел. Со временем дочь сказала, что у меня получается находить с ним общий язык даже лучше, чем у нее.
У знакомых профессора необычный питомец вызывал удивление, а порой и недоумение. Впрочем, открыто о страхах и сомнениях Марине Шацкой почти не говорили.
- У меня есть некоторый социальный статус, поэтому не каждый может сказать мне в лицо: «Ты чего? Зачем?». Большинство людей отвечали на эту информацию молчанием, - улыбается волгоградка. – Знакомые, которых я звала посмотреть на лисенка, принимали приглашение с осторожностью. Хотя подруги с таким же складом характера, как у меня, не особо-то и боялись – приходили не только посмотреть, но и поиграть. Сейчас Квант уже никого не удивляет и не пугает.
«Бить и ругать его запрещено»
Доверительные и дружеские отношения с животным сложились не сразу. В первые месяцы своенравный лис проверял границы дозволенного и без энтузиазма встречал повышенное внимание. Расслабиться и почувствовать себя дома он смог лишь через полгода после переезда.
- Лиса – высокоинтеллектуальное животное, которое хорошо поддается дрессировке. Если говорить про «подвиги Геракла», то уже в полгода он освоил игру в прятки. Кстати, он сам предложил мне эту забаву. Я прячусь от него за шкафом, он не подсматривает и ждет где-то в другом конце квартиры. Потом выходит на поиски - тихо, осторожно, принюхиваясь и прислушиваясь к каждому шороху, - объясняет волгоградка. – Как только он находит меня, сразу же убегает прятаться. А недавно Квант освоил новую игру. Я пришла домой и почувствовала, что линолеум залит водой. Сначала я ничего не поняла, но вскоре он сам похвастался своим достижением. Квант пинал носом миску с водой и понял, что по мокрой поверхности она катится намного легче. В итоге несколько дней подряд я буквально с порога начинала вытирать воду. А наш чау-чау с радостью наблюдал за этим хулиганством.
Жизнь рыжего разбойника не сводится к одним лишь развлечениям. В семье Марины Шацкой Квант усвоил немало правил хорошего тона и научился проявлять свои чувства. Вот всего один показательный пример. Просыпаясь с первыми лучами солнца, лис не поднимает на ноги весь дом, а спокойно ждет пробуждения своих хозяев.
- Лисы – ночные животные, и нам пришлось переводить его на дневной режим. Чтобы Квант не будил нас, ему нужно оставить в миске еды, налить водички. Порой сквозь сон я слышу, как он встает в четыре утра, кушает, берет игрушку, прыгает на подоконник. Моего пробуждения он ждет в кресле напротив дивана. Садится рядом и смотрит на меня, - смеется Марина Шацкая. – Что касается методов воспитания, то лис надо либо хвалить и поощрять вкусняшкой, либо игнорировать. Натворил он что-то – молча взять, отнести в другую комнату и уйти. Цапнул в игре чуть сильнее – резко прекратить игру. Если же Квант неосознанно делает больно, нужно издать кашляющий звук. Ругать и бить животное нельзя. Так вы сразу потеряете самое ценное - доверие.
«Со мной здороваются друзья Кванта»
Соседи Марины Шацкой уже давно привыкли к ее тандему с милым питомцем. Лишь несколько раз волгоградке пришлось столкнуться с агрессивными выпадами в свой адрес.
- В нашем районе нас уже знают. Порой я иду без Кванта, а со мной здороваются люди, с которыми я не знакома. Я всегда отвечаю и понимаю, что это – друзья моего лиса. Несколько раз я встречалась и с агрессивными выпадами из разряда: «Отпустите его, прекратите мучения». Подобное невежество я воспринимаю спокойно. Люди, которые обращаются к нам таким образом, просто не знают, что Квант взят со зверофермы. Его участь была однозначна – смерть. К тому же, выращенные там лисы не приспособлены к жизни в дикой природе, - отмечает волгоградка.