В Центральном районе Волгограда увековечат память Героя Советского Союза, летчика, капитана Ивана Базарова. Как сообщает ИА «Высота 102», портрет откроют на торце жилого дома.
— 4 мая в 18.00 в Волгограде по адресу: улица Рокоссовского, 60 пройдет открытие баннера Герою Советского Союза Ивану Базарову, — сообщили информагентству представители общественного проекта «Сила Памяти».
Напомним, что представитель инициативной группы Татьяна Астафьева рассказала, что размещая портрет на торце здания, неравнодушные волгоградцы хотят привлечь внимание земляков к подвигам и славному пути героя войны. Сначала портрет должен был появиться в Краснооктябрьском районе города-героя, но, как отметила женщина, был получен отказ от УК.
Фото: общественный проект «Сила Памяти»