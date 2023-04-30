Общество

Жители Волжского пожаловались главе СК РФ на открытые ливневки после трагедии в Ростове-на-Дону

Общество 30.04.2023 18:09
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30.04.2023 18:09


Члены  СНТ «Дружба», расположенного в Волжском на берегу Ахтубы, пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на открытые ливневые коллекторы на территории дачного общества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на страницу СК РФ в социальной сети, волжане утверждают, что через них сливают неочищенные стоки в Ахтубу, откуда они попадают в Волгу. При этом открытые ливневки таят опасность и для людей. Сообщением  заинтересовались в СУ СК по Волгоградской области.
Волжане отреагировали таким образом на расследование обстоятельств гибели 81-летней женщины в Ростове-на-Дону. 28 апреля ее тело нашли в ливневом коллекторе открытого типа. Члены СНТ опасаются, что подобная трагедия может повториться и под Волгоградом.
Фото СК РФ VK.com

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