Фото СК РФ VK.com
Общество 30.04.2023 18:09
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30.04.2023 18:09
Фото СК РФ VK.com
Члены СНТ «Дружба», расположенного в Волжском на берегу Ахтубы, пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на открытые ливневые коллекторы на территории дачного общества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на страницу СК РФ в социальной сети, волжане утверждают, что через них сливают неочищенные стоки в Ахтубу, откуда они попадают в Волгу. При этом открытые ливневки таят опасность и для людей. Сообщением заинтересовались в СУ СК по Волгоградской области.Волжане отреагировали таким образом на расследование обстоятельств гибели 81-летней женщины в Ростове-на-Дону. 28 апреля ее тело нашли в ливневом коллекторе открытого типа. Члены СНТ опасаются, что подобная трагедия может повториться и под Волгоградом.
Фото СК РФ VK.com
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