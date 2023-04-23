В Волгоградском планетарии напомнили о пике звездопада 23 апреля

По данным Международной метеорной организации, Лириды представляют собой метеорный поток средней силы, который иногда может порадовать любителей звездопадов яркими болидами. Во время пика Лирид в 2023 году Луна не будет мешать наблюдениям, так как на небе будет виден лишь тонкий полумесяц. Лучше всего любоваться Лиридой в Северном полушарии. В Южном полушарии также можно увидеть этот метеорный поток, но его активность будет ниже.