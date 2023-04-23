В Волгоградском планетарии напомнили о пике звездопада 23 апреля

Общество 23.04.2023 17:12
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23.04.2023 17:12
Сегодня, 23 апреля наступил пик метеорного потока Лириды, называемого еще звездопадом. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском планетарии, интенсивность потока Лириды составляет 18 метеоров в час. Это явление продлится до 30 апреля.
По данным Международной метеорной организации, Лириды представляют собой метеорный поток средней силы, который иногда может порадовать любителей звездопадов яркими болидами. Во время пика Лирид в 2023 году Луна не будет мешать наблюдениям, так как на небе будет виден лишь тонкий полумесяц. Лучше всего любоваться Лиридой в Северном полушарии. В Южном полушарии также можно увидеть этот метеорный поток, но его активность будет ниже.
Хорошее время для наблюдения звездопада — с полуночи до рассвета.Фото телеграм-канала Волгоградского планетария
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