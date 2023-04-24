Общество 24.04.2023 09:00
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24.04.2023 09:00
Обучению командной работе и эффективным действиям по решению самых сложных задач – именно этому посвятили свой выходной сотрудники Волжского абразивного завода, собравшись субботним утром в Волго-Ахтубинской пойме. В активном командном тренинге «Миссия выполнима» приняли участие почти 100 работников всех подразделений предприятия.
Собравшихся тепло приветствовали заместитель генерального директора по системам менеджмента Елена Романенко и заместитель главного инженера по промышленной, экологической безопасности и охране труда Виктория Соколова.
- Символично, что мы собрались здесь 22 апреля. Именно в этот день в далеком 1961-ом состоялась первая плавка карбида кремния, и этот день принято считать точкой отсчёта истории предприятия. Хочется пожелать всем качественной работы в дружной команде, творчества в труде, мира и добра вашим семьям, - обратилась к участникам тренинга Елена Романенко.
- Сегодня здесь собрались активисты завода, те, кто будет создавать его будущее. Только вместе мы добьемся отличных результатов в труде. Спасибо всем, кто сегодня приехал поучаствовать в командной игре, - приветствовала коллег Виктория Соколова.
Названия команд, на которые разбились участники командной игры, уже показали наличие у них оптимизма и чувства юмора. Итак, команды «Оптимисты», «Великолепная восьмерка», «Александр и семь гномов», «Изумруд», «Банда», «Веселая команда», «Александрийцы» (там оказалось сразу три Александра) и «Фиксики» приступили к выполнению заданий, где были важны максимальное усилие каждого, доверие и лидерские качества. После активной разминки ребята уже неплохо знали друг друга.
Продавец ТВЦ ВАЗа Денис Комяков впервые участвует в подобном квесте, но уже в разминочном периоде предложил решение непростой задачи по выполнению синхронного приседания на землю и вставания всей группы, члены которой крепко держались за руки.
Задачи перед участниками были различной сложности, но главное – необходимо было совместными усилиями за ограниченное время заработать определенное количество баллов - в среднем 1000 баллов на команду. Поэтому и к выбору задания отношение было неформальное.
Заместитель начальника цеха Александр Митин (именно тот Александр с семью гномами), успешно пытался при коллективном прыжке сдвинуть доску, на которой стоят аж!.. 8 человек: «Познакомились, размялись, готовы к решению задач!». Самое интересное, что при их выполнении лидеры каждый раз менялись, но к конструктивным предложениям участников все внимательно прислушивались. Ведь задачу надо было решить всего за 15 минут.
Участница «Веселой команды», уборщик производственных помещений Нелли Шубина довольна результатом выполнения первой задачи: «Мы, благодаря активной и очень эффективной работе при сложении «разбитого зеркала» справились на «отлично» и заработали первые 100 баллов».
А вот «Банде» в первом конкурсе не повезло - заработали «баранку». Но ребята не унывают. Инженер ОТК Лариса Ленковская только что познакомилась со своими товарищами – почти все оказались из разных цехов, а уже подружились: «В первом конкурсе память нас подвела, но мы не унываем, все будет отлично!».
Первые результаты наглядно продемонстрировали уровень командного взаимодействия при максимальном усилии каждого и лишь разожгли азарт борьбы.
Казалось, что, на первый взгляд, невыполнимые задания благодаря личным лидерским качествам участников и поддержке команды решались очень эффективно. Но самое главное - совместно сделанное дело и достижение результата действительно объединили людей.
- Знакомство, понимание себя и других всегда создают пространство для сотрудничества и приверженности общему делу. Важно и то, что участники получили также персональную обратную связь по их функционально-ролевой специализации, управленческим и лидерским компетенциям, - отмечают организаторы тренинга.
День прошел очень насыщенно и интересно. Команда абразивного завода выполнила миссию и набрала 9410 баллов из необходимых для достижения цели 9000 баллов. Все 9 команд вложили в достижение цели свой вклад. И на последнем из трех часов игры сделали стремительный прорыв, набрав 4500 баллов.
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