Общество

Миссия выполнима: сотрудники Волжского абразивного завода показали свои навыки работы в команде

Общество 24.04.2023 09:00
0
24.04.2023 09:00



Обучению командной работе и эффективным действиям по решению самых сложных задач – именно этому посвятили свой выходной сотрудники Волжского абразивного завода, собравшись субботним утром в Волго-Ахтубинской пойме. В активном командном тренинге «Миссия выполнима» приняли участие почти 100 работников всех подразделений предприятия.

 

Собравшихся тепло приветствовали заместитель генерального директора по системам менеджмента Елена Романенко и заместитель главного инженера по промышленной, экологической безопасности и охране труда Виктория Соколова.
- Символично, что мы собрались здесь 22 апреля. Именно в этот день в далеком 1961-ом состоялась первая плавка карбида кремния, и этот день принято считать точкой отсчёта истории предприятия. Хочется пожелать всем качественной работы в дружной команде, творчества в труде, мира и добра вашим семьям, - обратилась к участникам тренинга Елена Романенко. 
- Сегодня здесь собрались активисты завода, те, кто будет создавать его будущее. Только вместе мы добьемся отличных результатов в труде. Спасибо всем, кто сегодня приехал поучаствовать в командной игре, - приветствовала коллег Виктория Соколова.
Названия команд, на которые разбились участники командной игры, уже показали наличие у них оптимизма и чувства юмора. Итак, команды «Оптимисты», «Великолепная восьмерка», «Александр и семь гномов», «Изумруд», «Банда», «Веселая команда», «Александрийцы» (там оказалось сразу три Александра) и «Фиксики» приступили к выполнению заданий, где были важны максимальное усилие каждого, доверие и лидерские качества. После активной разминки ребята уже неплохо знали друг друга. 



Продавец ТВЦ ВАЗа Денис Комяков впервые участвует в подобном квесте, но уже в разминочном периоде предложил решение непростой задачи по выполнению синхронного приседания на землю и вставания всей группы, члены которой крепко держались за руки.



Задачи перед участниками были различной сложности, но главное – необходимо было совместными усилиями за ограниченное время заработать определенное количество баллов  - в среднем 1000 баллов на команду. Поэтому и к выбору задания отношение было неформальное.



Заместитель начальника цеха Александр Митин (именно тот Александр с семью гномами), успешно пытался при коллективном прыжке сдвинуть доску, на которой стоят аж!.. 8 человек: «Познакомились, размялись, готовы к решению задач!». Самое интересное, что при их выполнении лидеры каждый раз менялись, но к  конструктивным предложениям участников все внимательно прислушивались. Ведь задачу надо было решить всего за 15 минут.


  
Участница «Веселой команды», уборщик производственных помещений Нелли Шубина довольна результатом выполнения первой задачи: «Мы, благодаря активной и очень эффективной работе при сложении «разбитого зеркала» справились на «отлично» и заработали первые 100 баллов». 

 

А вот «Банде» в первом конкурсе не повезло - заработали «баранку». Но ребята не унывают. Инженер ОТК Лариса Ленковская только что познакомилась со своими товарищами – почти все оказались из разных цехов, а уже подружились: «В первом конкурсе память нас подвела, но мы не унываем, все будет отлично!». 


 
Первые результаты наглядно продемонстрировали уровень командного взаимодействия при максимальном усилии каждого и лишь разожгли азарт борьбы.

 

Казалось, что, на первый взгляд, невыполнимые задания благодаря личным лидерским качествам участников и поддержке команды решались очень эффективно. Но самое главное  - совместно сделанное дело и достижение результата действительно объединили людей.
 


- Знакомство, понимание себя и других всегда создают пространство для сотрудничества и приверженности общему делу. Важно и то, что участники получили также персональную обратную связь по их функционально-ролевой специализации, управленческим и лидерским компетенциям, - отмечают организаторы тренинга. 


 
День прошел очень насыщенно и интересно. Команда абразивного завода выполнила миссию и набрала 9410 баллов из необходимых для достижения цели 9000 баллов. Все 9 команд вложили в достижение цели свой вклад. И на последнем из трех часов игры сделали стремительный прорыв, набрав 4500 баллов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.04.2023 15:35
Общество 24.04.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 13:55
Общество 24.04.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 13:40
Общество 24.04.2023 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 12:35
Общество 24.04.2023 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.04.2023 12:09
Общество 24.04.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 10:36
Общество 24.04.2023 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 09:42
Общество 24.04.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 08:14
Общество 24.04.2023 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
24.04.2023 07:51
Общество 24.04.2023 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 21:21
Общество 23.04.2023 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 19:22
Общество 23.04.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 17:12
Общество 23.04.2023 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 16:29
Общество 23.04.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 14:00
Общество 23.04.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2023 13:06
Общество 23.04.2023 13:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
Под Волгоградом военные помогут восстановить смытый паводком мостСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде 6 мая откроют бюст легендарного Василия ЛановогоСмотреть фотографии
14:20
Приехал на заказ. В Волгоградской области в поле нашли труп 56-летнего волжанинаСмотреть фотографии
13:55
Двум городам и станице присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
13:40
Бочаров поставил 10 задач по безопасности на майских праздниках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:08
«Сидим без воды уже неделю»: волгоградцы пожаловались на исчезновение кипятка после профилактикиСмотреть фотографии
12:38
Бригада ветеринаров выехала на место массовой гибели коров под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:35
5 причин купить Mazda 6 в КЛЮЧАВТО этой веснойСмотреть фотографии
12:25
Нашли в соседнем доме. В Волгоградской области задержали насильника 87-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
12:09
Навестить фронтовиков поручил подчиненным губернатор Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:52
Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку по накопительному счету в рамках акцииСмотреть фотографии
11:17
Водитель легковушки разбился в ночном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Автомобиль с молодежью перевернулся из-за взрыва шины в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде простятся с профессором института бизнеса Александром ВащенкоСмотреть фотографии
10:15
ВТЗ подсчитал эффект от внедрения рационализаторских инициативСмотреть фотографии
10:06
«Они падали и умирали, а мы плакали»: в хуторе под Волгоградом произошло массовое отравление коровСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
Гидрометцентр РФ: 25 апреля в Волгоградской области пройдут сильные дождиСмотреть фотографии
09:35
Росприроднадзор взыскал 1,5 млн рублей за отравленную почву у нефтескважины в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
Миссия выполнима: сотрудники Волжского абразивного завода показали свои навыки работы в командеСмотреть фотографии
08:14
Мощная магнитная буря обрушилась на волгоградцев 24 апреляСмотреть фотографии
07:51
Количество укушенных клещами волгоградцев выросло за неделю до 115 человекСмотреть фотографии
21:21
Неустойчивая погода сохранится в Волгограде и области до майских праздниковСмотреть фотографии
20:20
Волгоградские гандболисты одержали две победы над ростовским «Лидером»Смотреть фотографии
19:22
В Волгоград привезут голову атланта и китайского дракона из царской резиденцииСмотреть фотографии
17:58
Росстат назвал самых бедных и богатых бюджетников Волгоградской области за 2022 годСмотреть фотографии
17:12
В Волгоградском планетарии напомнили о пике звездопада 23 апреляСмотреть фотографии
16:29
«Бог терпел?»: паломники показали убитую дорогу к монастырю под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:29
«В опасности дети»: в Волгоградской области готовят иск в суд о закрытии бетонного заводаСмотреть фотографии
14:50
«Рядом лежало ружье»: около пруда в Волгоградской области нашли тело пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
14:00
Волжская ГЭС резко снизила объем воды для наполнения ериков под ВолгоградомСмотреть фотографии
 