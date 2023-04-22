Под Волгоградом после дождя появилась двойная радуга









Жители Волгоградской области прислали в редакцию «Высоты 102» фотографии огромной двойной радуги, сделанные в Волго-Ахтубинской пойме.

- Посмотрите, какая красота! Весь день бродил дождь, а сейчас такое чудо! – пишут очевидцы этого оптического явления.

Как стало известно информагентству, двойная радуга раскинулась над лесами и домами хутора Бурковский Среднеахтубинского района. Те, кто не смог выбраться сегодня на природу могут насладиться радугой, которой поделились наши читатели.

Фото читателей ИА «Высота 102»



