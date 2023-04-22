Общество

В ЦПКиО Волгограда возвращаются красноухие черепахи

Общество 22.04.2023 08:26
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22.04.2023 08:26



В Центральный парк культуры и отдыха Волгограда после зимовки возвращаются черепахи, которые с прошлого года живут здесь в пруду. Как сообщил директор парка Андрей Еркин, накануне в водоем запустили 20 черепах, которые зимовали в изготовленных по спецзаказу аквариумах. Еще 30 черепах выпустят в пруд на предстоящей неделе.



Напомним, в июне 2022 года в водоем ЦПКиО жители передали 7 больших красноухих черепах, которые здесь прижились и стали активно размножаться. Уже осени их потомство достигло 23 особей. 
Присматривают за обитателями пруда специалисты парка. Они напоминают, что не стоит кормить черепах  привычной для себя пищей. Лучший корм для них: речная рыба и субпродукты в сыром виде, а также улитки, аквариумные рыбки и листовой салат. 
Фото: ЦПКиО

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