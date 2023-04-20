Тысячи сотрудников Сбера поддерживают донорское движение в России

Общество 20.04.2023 14:14
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20.04.2023 14:14
Сегодня в России отмечается День донора. Для сотрудников Сбера это регулярное мероприятие, которое проводится несколько раз в год. В крупных столичных и региональных офисах банка в дни донора работают мобильные станции забора крови: в прошлом году в благотворительной акции только в Москве приняло участие 1257 сотрудников банка. Они сдали 566 литров крови.
В первом квартале 2023 года День донора в Сбере провели в новом формате: совместно с Центром крови им. А. Н. Бакулева и представителями Федерального регистра доноров костного мозга — Российским медицинским университетом им. Н. И. Пирогова. Выездная бригада работала на четырёх крупных площадках в Москве. Во время акции 450 сотрудников столичных подразделений Сбера сдали 203 литра крови, необходимой при проведении сложных операций. А каждый пятый сдал кровь для Федерального регистра доноров костного мозга для помощи пациентам в лечении онкологических заболеваний крови.
Донорство костного мозга сотрудники Сбера поддерживают по всей стране. С начала года почти полторы тысячи сотрудников в 60 городах вступили в регистр доноров, сдав образцы буккального эпителия. Для многих такая поддержка стала настоящим призванием: 50 волонтёров прошли обучение и вошли в первую волну амбассадоров проекта.
По данным ВЦИОМ, 61% россиян не слышали о донорстве костного мозга, а 50% считает процедуру опасной. Сбер стремится привлечь к этому виду донорства как можно больше людей, развеять мифы и помочь тяжелобольным пациентам. Донорская кровь не имеет искусственных заменителей и крайне необходима для лечения пациентов с тяжёлыми заболеваниями, а трансплантация костного мозга является единственной надеждой для людей, лечащихся от онкологических заболеваний крови.
По данным Минздрава РФ, в таком лечении ежегодно нуждается свыше пяти тысяч россиян. Вероятность найти подходящего донора костного мозга крайне мала — одна к десяти тысячам: только 5% пациентов находят донора.
Поэтому особенно важно как то, чтобы регистр пополнялся новыми людьми, так и развивать корпоративное донорство. Сегодня сотрудники Сбера составляют около 1% участников регистра доноров костного мозга и вдохновляют своим примером жителей страны.
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