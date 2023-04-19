В Волгограде отмечают 80-летие военной контрразведки «СМЕРШ»

В Волгограде 19 апреля состоялось торжественное возложение цветов к памятнику воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда — защитникам города в 1942-1943 годах. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие приурочено 80-летию группы контрразведывательных организаций «СМЕРШ».





Напомним, что постановление Совнаркома СССР, которым в Советском Союзе была образована самая эффективная спецслужба Второй мировой войны, не имевшая себе равных по размаху и интенсивности оперативно-разыскной деятельности, было подписано Иосифом Сталиным 19 апреля 1943 года – вскоре после Сталинградской битвы.

Название «СМЕРШ» – «Смерть шпионам» лично предложил Сталин. «На органы «Смерш» возлагались: борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии; борьба с антисоветскими элементами; принятие необходимых агентурно-оперативных и иных мер к созданию на фронтах условий, исключающих безнаказанность прохода агентуры противника через линию фронта; борьба с предательством и изменой родине, дезертирством и членовредительством на фронтах; проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника; выполнение специальных заданий Народного Комиссара обороны.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», всего в торжественном мероприятии сегодня на площади Чекистов в Волгограде приняли около 200 человек. Среди них – ветераны органов госбезопасности, действующие сотрудники, а также военнослужащие роты Почетного караула, участники детско-юношеского патриотического движения «Юнармия».





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

