Проявившим мужество на СВО добровольцам вручили медали в Волгограде

В Волгограде сегодня, 18 апреля, троим добровольцам, проявившим мужество при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции, вручили государственные награды. Торжественная церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».
Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей В., Михаил З., Дмитрий С. награждены медалями «За отвагу». Высокие награды вручали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.
В мероприятии также приняли участие представители ветеранского сообщества, духовенства, молодежных патриотических организаций, общественности.