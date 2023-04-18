Общество

Проявившим мужество на СВО добровольцам вручили медали в Волгограде

Общество 18.04.2023 19:39
0
18.04.2023 19:39


В Волгограде сегодня, 18 апреля, троим добровольцам, проявившим мужество при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции, вручили государственные награды. Торжественная церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». 

Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей В., Михаил З., Дмитрий С. награждены медалями «За отвагу». Высокие награды вручали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.


В мероприятии также приняли участие представители ветеранского сообщества, духовенства, молодежных патриотических организаций, общественности.

Фото: музей-панорама «Сталинградская битва» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.04.2023 20:47
Общество 18.04.2023 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 19:56
Общество 18.04.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 17:34
Общество 18.04.2023 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 15:32
Общество 18.04.2023 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 15:29
Общество 18.04.2023 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.04.2023 15:29
Общество 18.04.2023 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.04.2023 13:19
Общество 18.04.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 12:30
Общество 18.04.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 11:44
Общество 18.04.2023 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 11:30
Общество 18.04.2023 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 09:10
Общество 18.04.2023 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2023 07:58
Общество 18.04.2023 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2023 21:23
Общество 17.04.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2023 19:51
Общество 17.04.2023 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2023 19:34
Общество 17.04.2023 19:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
Представитель РФС посетила ВолгоградСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде полицейские прервали карьеру 22-летнего курьераСмотреть фотографии
20:47
Дорожный ремонт на мосту через Волжскую ГЭС вызвал пробкиСмотреть фотографии
20:23
Количество болеющих ОРВИ волгоградцев снизилось за неделю на 4%Смотреть фотографии
19:56
Погибшую гандболистку Викторию Дивак похоронят в Волгограде 20 апреляСмотреть фотографии
19:39
Проявившим мужество на СВО добровольцам вручили медали в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:27
«Последней разобрали крышу»: под Волгоградом поликлинику залило дождем во время капремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Заслуженную работницу сельского хозяйства Волгоградской области могут оставить без имуществаСмотреть фотографии
18:02
Направляли через Telegram. На трассе Москва — Волгоград у иностранца изъяли килограмм мефедронаСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области спасли две сотни рыб из брошенных сетейСмотреть фотографии
17:26
«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экранСмотреть фотографии
16:47
Волгоградского экс-полицейского лишили звания полковника и посадили за взяткуСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области увеличилось количество ДТП, совершенных пьяными водителямиСмотреть фотографии
15:50
В «Концессиях» рассказали о реализованных масштабных проектах ЖКХ в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде к домам многодетных проведут водопровод за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
15:29
Большинство жителей ЮФО готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:29
Иммерсивный спектакль «Вертер» преодолеет барьеры сценыСмотреть фотографии
14:40
«Била и пила»: в Волжском мать-алкоголичка превратила жизнь двоих дочек в кошмарСмотреть фотографии
14:12
Дрон иностранца рухнул на крышу ж/д вокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом спустя 25 лет в смерти мужчины обвинили его дядюСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде отменили шествие «Бессмертного полка» 9 МаяСмотреть фотографии
13:14
РУСАЛ и Красноярские Столбы летом организуют эколого-промышленную экспедицию для школьниковСмотреть фотографии
12:31
«Концессии водо- и теплоснабжения» в Волгограде переходят под госконтрольСмотреть фотографии
12:30
Микрофинансовую организацию наказали в Волгограде за психологическое давление на должникаСмотреть фотографии
12:29
Цех фасонного литья отметил свой 125-летний юбилейСмотреть фотографии
11:44
МЧС предупредило волгоградцев о затоплении дорог в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области простятся с погибшим мобилизованным Александром ЛобановымСмотреть фотографии
10:12
В ДТП с фургоном в Волгоградской области погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:02
Стали известны подробности гибели бывшей волгоградской гандболистки Виктории ДивакСмотреть фотографии
09:10
«Не теряем надежды»: в Волгоградской области продолжатся поиски пропавшего 18 марта мужчиныСмотреть фотографии
 