Туристический поезд ко Дню Победы отправится из Москвы в Волгоград

Общество 17.04.2023 16:51
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17.04.2023 16:51
Новый туристический железнодорожный маршрут, приуроченный ко Дню Победы, свяжет Москву и Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОАО «РЖД», поезд отправится с Павелецкого вокзала 6 мая в 14.15. Вернутся в Москву туристы 8 мая в 19.43 ч.
Пассажиры туристического поезда получат возможность осмотреть достопримечательности города-героя – Мамаев курган, монумент «Родина-мать зовет!», музей-панораму «Сталинградская битва» и другие военно-исторические места и памятники.
При этом туристы могут сформировать программу посещения Волгограда самостоятельно или приобрести экскурсии в пути следования у проводника.
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