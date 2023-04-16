«Врачи работают в авральном режиме»: волгоградцам советуют не объедаться на Пасху

На Пасху врачи скорой помощи и их коллеги из приемных отделений больниц работают в авральном режиме. Чаще всего за помощью медиков обращаются волгоградцы, не устоявшие перед соблазнами и завершившие Пост пышным застольем. Как не омрачить светлый праздник незапланированным визитом к гастроэнтерологу, узнали корреспонденты ИА «Высота102».

Какой пасхальный стол обойдется без куличей и творожной пасхи, крашеных яиц и горячих блюд из рыбы или мяса. Соблазн съесть все и сразу очень велик. Тем не менее, постившимся волгоградцам советуют не форсировать события и растянуть удовольствие на несколько дней.

— К сожалению, светлое Христово Воскресение часто превращается в день обжорства. Врачи госпитализируют пациентов с хроническими холециститом и панкреатитом, обострением язвенной болезни, — рассказывает заведующая отделением гастроэнтерологии клинической больницы 1 имени С. З. Фишера Елена Дорогова. — Это происходит именно из-за переедания после долгих ограничений.

Гастрономический «серфинг» лучше всего начать с кисломолочных продуктов — кефира, ряженки, мягких сыров. А вот с творожной пасхой горожанам рекомендуют повременить до понедельника.

— В праздничный день я советую съесть одно яйцо и не больше 100-150 граммов кулича, — продолжает врач. — Творожную пасху лучше попробовать на второй день после завершения Великого Поста. Новую неделю можно начать с ненаваристого куриного бульона, паровых котлет из рыбы. Кстати, любителям рыбы стоит посоветовать и отварного судака.

Мечты об ароматном шашлыке, сочном жаркое или хотя бы обычной сосиске следует воплощать не сразу. После долгих ограничений такие желанные продукты грозят тяжестью в желудке и даже обострением хронических болезней.

— Жареная свинина или баранина, колбаса, сосиски или сардельки — очень тяжелые продукты с большим содержанием трансгенных жиров, — комментирует Елена Дорогова. — За время Поста у нас идет повышенное потребление углеводов, и организм перестает вырабатывать ферменты для усвоения и переработки живых продуктов. Именно поэтому при резком возвращении привычного рациона у пациентов с хроническими заболеваниями может случиться обострение. В первые дни после завершения Великого Поста предпочтительнее нежирное мясо — индейка, курица, кролик. Из рыбы подойдет судак, щука, окунь, карась, хек, минтай или треска. Лучше всего приготовить их на пару, потушить или запечь в духовке. Хорошим гарниром станут крупы без глютена — рис, пшено, просо, гречка.

Все шероховатости в первые дни «сытой» жизни сгладит вода. Ее нужно пить в расчете 300 миллилитров на каждый килограмм идеального веса (а для его вычисления отнимите 100 от вашего веса). И к слову, о напитках. За праздничным столом волгоградцам рекомендуют ограничиться одним бокалом сухого вина. Игристые или крепкие алкогольные напитки станут ударом по организму, уже привыкшему ко многим табу.

— Питание должно быть дробным, малыми порциями 5-6 раз в день. За полчаса до каждого приема пищи выпивайте стакан воды. Чтобы организм спокойно перешел на питание с повышенным содержанием белков и жиров, я также советую принимать поливитамины с содержанием цинка, селена, аминокислот — особенно хороша Омега-3, — комментирует Елена Дорогова. — Из своего опыта могу сказать, что чаще всего в больницы попадают молодые волгоградцы и люди среднего возраста, воспринимающие Пост как способ похудения. Впрочем, нередко они сталкиваются с парадоксом — употребляя больше углеводов, они не только не худеют, но даже набирают вес. Поэтому нужно четко понимать, что есть, когда есть, сколько есть. А еще не забывать про сам смысл воздержаний. Ведь Пост — это не диета. Это очищение — духовное, моральное и физическое.

Подготовила Виктория Чумакова