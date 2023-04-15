Фото сайта администрации Волгоградской области
Общество 15.04.2023 14:02
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15.04.2023 14:02
Фото сайта администрации Волгоградской области
О неблагоприятных погодных условиях предупредили жителей в ГУ МЧС по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по данным Волгоградского ЦГМС, ночью и утром с 16 по 18 апреля на территории региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -4 градусов.
Напомним, накануне в регионе бушевал ураган скоростью до 25 метров в секунду. В области пролились сильные дожди, местами выпал град и мокрый снег.Между тем, некоторые дачники, обрадовавшись ранней весне, уже высадили рассаду на своих участках. Спасти ее можно, лишь укрыв пленкой.
Фото сайта администрации Волгоградской области
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