Общество

В Волгоградской области 11 апреля похоронили бойца ЧВК Андрея Качапкина

Общество 11.04.2023 15:34
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11.04.2023 15:34



В Новоаннинском районе Волгоградской области, сегодня, 11 апреля, похоронили погибшего на Украине Андрея Качапкина. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, Андрею Качапкину было 40 лет, он жил в поселке Полевой. У него остались мама и четыре сестры. 

Сегодня с военнослужащим простились его родные, близкие, друзья. На траурном митинге соболезнование семье погибшего выразили представители районной власти и сельской администрации. 

- Светлая память доблестному защитнику! Выражаем искренние соболезнования родным и близким бойца, - говорится на сайте администрации.

Фото администрации Новоаннинского района VK.com

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