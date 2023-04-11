







В Новоаннинском районе Волгоградской области, сегодня, 11 апреля, похоронили погибшего на Украине Андрея Качапкина. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, Андрею Качапкину было 40 лет, он жил в поселке Полевой. У него остались мама и четыре сестры.





Сегодня с военнослужащим простились его родные, близкие, друзья. На траурном митинге соболезнование семье погибшего выразили представители районной власти и сельской администрации.





- Светлая память доблестному защитнику! Выражаем искренние соболезнования родным и близким бойца, - говорится на сайте администрации.





Фото администрации Новоаннинского района VK.com