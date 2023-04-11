В старой части Волжского 11 апреля на сутки снизили напор воды









Сегодня, 11 апреля в старой части Волжского могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с пяти утра до трех часов ночи 12 апреля снижено давление ХВС от улиц Логинова до Пионерской в связи с проведением работ по замене задвижки на станции 3-го подъема.





Сегодня же, напомним, в Волжском закончился отопительный сезон. А с 18 апреля в городе Волгоградской области временно отключат горячую воду.



