В Пасху до кладбищ Волгограда организуют спецрейсы

Общество 10.04.2023 13:12
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10.04.2023 13:12
16 апреля, в день празднования православной Пасхи, а также 23 апреля, на Красную горку в Волгограде организуют дополнительные автобусные маршруты к городским кладбищам. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, для организации спецрейсов муниципалитет задействует свыше 65 единиц подвижного состава. Время работы дополнительного общественного транспорта - с 9.00 до 15.00.
В Тракторозаводском районе автобусы отправятся от площади ВГТЗ по двум направлениям: до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ.
В Краснооктябрьском районе дополнительные автобусы проследуют от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» к Краснооктябрьскому кладбищу.
В Дзержинском районе - от остановки «Ул. Землячки» - до Моторного кладбища.
До старого и нового кладбищ в Ворошиловском районе автобусы пойдут от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика».
Два маршрута соединят в Кировском районе ост. «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС» с районным кладбищем.
В Красноармейском районе организуют четыре специальных маршрута: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса».
От конечных остановок автобусы будут отправляться по мере заполнения. Оплатить проезд в них волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна», будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты.
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