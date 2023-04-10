В Пасху до кладбищ Волгограда организуют спецрейсы









16 апреля, в день празднования православной Пасхи, а также 23 апреля, на Красную горку в Волгограде организуют дополнительные автобусные маршруты к городским кладбищам. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, для организации спецрейсов муниципалитет задействует свыше 65 единиц подвижного состава. Время работы дополнительного общественного транспорта - с 9.00 до 15.00.





В Тракторозаводском районе автобусы отправятся от площади ВГТЗ по двум направлениям: до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ.





В Краснооктябрьском районе дополнительные автобусы проследуют от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» к Краснооктябрьскому кладбищу.





В Дзержинском районе - от остановки «Ул. Землячки» - до Моторного кладбища.





До старого и нового кладбищ в Ворошиловском районе автобусы пойдут от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика».





Два маршрута соединят в Кировском районе ост. «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС» с районным кладбищем.





В Красноармейском районе организуют четыре специальных маршрута: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса».





От конечных остановок автобусы будут отправляться по мере заполнения. Оплатить проезд в них волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна», будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты.



