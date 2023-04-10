Общество

В Пасху до кладбищ Волгограда организуют спецрейсы

Общество 10.04.2023 13:12
0
10.04.2023 13:12



16 апреля, в день празднования православной Пасхи, а также 23 апреля, на Красную горку в Волгограде организуют дополнительные автобусные маршруты к городским кладбищам. Как сообщили ИА "Высота 102"  в мэрии, для организации спецрейсов муниципалитет задействует свыше 65 единиц подвижного состава. Время работы дополнительного общественного транспорта - с 9.00 до 15.00.

В Тракторозаводском районе автобусы отправятся от площади ВГТЗ по двум направлениям: до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ.

В Краснооктябрьском районе дополнительные автобусы проследуют от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» к Краснооктябрьскому кладбищу.

В Дзержинском районе - от остановки «Ул. Землячки» - до Моторного кладбища.

До старого и нового кладбищ в Ворошиловском районе автобусы пойдут от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика». 

Два маршрута соединят в Кировском районе ост. «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС» с районным кладбищем.

В Красноармейском районе организуют четыре специальных маршрута: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса».

От конечных остановок автобусы будут отправляться по мере заполнения. Оплатить проезд в них волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна», будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.04.2023 11:32
Общество 10.04.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2023 10:59
Общество 10.04.2023 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2023 09:38
Общество 10.04.2023 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.04.2023 08:13
Общество 10.04.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2023 07:39
Общество 10.04.2023 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 20:08
Общество 09.04.2023 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 18:40
Общество 09.04.2023 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 17:35
Общество 09.04.2023 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 11:46
Общество 09.04.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 10:56
Общество 09.04.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 10:09
Общество 09.04.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 09:19
Общество 09.04.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 08:03
Общество 09.04.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 21:49
Общество 08.04.2023 21:49
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 19:20
Общество 08.04.2023 19:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:07
«Цистерна – в хлам»: в Волгограде момент столкновения нефтевоза с КАМАЗом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
Оружие нашли в водоеме. В Волгограде спор из-за девушки в караоке-клубе закончился стрельбойСмотреть фотографии
15:23
«Открытие Авто»: к концу I полугодия объем авторитейла превысит 350 тысяч новых машинСмотреть фотографии
15:07
Волгоградка взыскала с УК 300 тысяч за переломанные рукиСмотреть фотографии
14:57
На месте оперативные службы. В Волжском на перекрестке у СНТ опрокинулась фура с топливомСмотреть фотографии
14:33
Самолет из Волгограда в Петербург вернули на стоянку из-за неисправностиСмотреть фотографии
13:12
В Пасху до кладбищ Волгограда организуют спецрейсыСмотреть фотографии
12:58
Криминального авторитета по прозвищу Еврей оправдал суд присяжных в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде рецидивист в тапках-«зайчиках» украл камеру и играл в прятки с полицией: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли – тренд Tele2Смотреть фотографии
12:06
Член волгоградского облизбиркома от партии пенсионеров попросился в досрочную отставкуСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области в 2023 году отремонтируют 600 км дорог и 30 путепроводовСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области сын забил отца черенком от лопаты из-за долга в магазинеСмотреть фотографии
10:59
Полицейские начали поиск ранившего дворовую собаку охотника во ФроловоСмотреть фотографии
10:35
Сотрудники УФСБ задержали организаторов незаконной миграции в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Ударила ножом 36 раз. Убившая из-за денег родную тетю волгоградка попросилась домойСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом «Лада» врезалась в дерево: 66-летний водитель погибСмотреть фотографии
09:38
Все свое ношу с собой: волжанам рассказали, как отказаться от пластика и сэкономитьСмотреть фотографии
09:09
Движение ограничено. В Волгограде перевернулся КАМАЗ после ДТП с нефтевозом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:36
Долги волгоградцев перед банками выросли за год на 6,6%Смотреть фотографии
08:13
РПН: треть опрошенных волгоградцев пожаловались на качество товара в интернет-магазинахСмотреть фотографии
07:39
«Сработал не на все 100»: как изменилась жизнь волгоградца после самого дорогого в мире уколаСмотреть фотографии
22:17
Поймали кураж: волгоградские гандболисты в двух матчах разгромно обыграли клуб из АстраханиСмотреть фотографии
20:41
Под Волгоградом поджигателя дома с детьми приговорили и отпустилиСмотреть фотографии
20:08
После заморозков в Волгограде и области потеплеет до +20Смотреть фотографии
18:40
«Навоз и ныне там»: под Волгоградом проход к дачам завалили вонючими кучами и пескомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
В ЦПКиО Волгограда заложили аллею в честь 100-летия «Динамо»Смотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом у водителя изъяли Volkswagen в пользу государства за пьянствоСмотреть фотографии
15:35
Вандалы разгромили спортплощадку в УрюпинскеСмотреть фотографии
15:08
На трассе Волгоград-Астрахань сгорел «УАЗ» после ДТПСмотреть фотографии
 