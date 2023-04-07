В Камышине похоронили погибшего в СВО Виталия Хрипункова

Общество 07.04.2023 14:34
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07.04.2023 14:34
В ходе специальной военной операции погиб камышанин Виталий Хрипунков. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию городского округа город Камышин Волгоградской области.
- Виталий Денисович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Виталия Хрипункова искренние соболезнования, - говорится в некрологе.
Виталий Хрипунков уже похоронен на воинском участке городского кладбища.
Фото: администрация Камышина / t.me
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