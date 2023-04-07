В Волжском 11 апреля завершается отопительный сезон

Общество 07.04.2023 12:00
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07.04.2023 12:00
С 11 апреля в Волжском завершается отопительный сезон 2022-2023 годов. Соответствующее постановление подписано главой города Игорем Ворониным, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского.
Отопительный сезон завершается в связи с наступлением устойчивой теплой погоды и повышением среднесуточной температуры воздуха. Напомним, согласно действующему законодательству, прекращение подачи тепла в жилые дома ресурсоснабжающими организациями возможно после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится на отметке выше восьми градусов тепла.
Добавим, в соответствии с планом мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону в Волжском с 12:00 18 апреля будет отключена подача горячей воды для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых узлов, систем отопления и горячего водоснабжения. Подачу ресурса полностью восстановят к 17:00 20 апреля.
Напомним, в Волгограде отопительный сезон завершился 4 апреля, в Камышине – 3 апреля.
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