Общество

"Катятся клубками": в Волгоградской области зафиксировано небывалое нашествие змей

Общество 07.04.2023 08:36
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07.04.2023 08:36






Жители  Волгоградской области заметили раннюю активизацию змей в регионе. 

- Что-то их слишком много в этом году, да еще и раньше времени вылезли, - беспокоятся селяне в социальных сетях. - Что-то мы не помним такого нашествия ползучих гадов. 

А читатели ИА "Высота 102" прислали в редакцию леденящие душу кадры, которые они сняли на днях в Калачевском районе около 13-ого шлюза Волго-Донского судоходного канала. 

- Были на рыбалке, и пришли в ужас, что там творится - змеями усыпаны все камни, они прямо катятся клубками, - поделились читатели. - Было очень неуютно, даже пришлось пораньше свернуться. 

Ранний выход змей на поверхность люди объясняют установившейся теплой погодой. В этом году примерно на две недели раньше зацвели фруктовые деревья и тюльпаны. 

Между тем, согласно приметам, много змей весной, выползших раньше срока, указывает, каким будет лето. Большая часть сезона может оказаться холодной и дождливой. По другой примете, если много змей в водоемах, то такая плохая погода будет осенью.

Видео читателей ИА "Высота 102"

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