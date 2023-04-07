"Катятся клубками": в Волгоградской области зафиксировано небывалое нашествие змей

Общество 07.04.2023 08:36
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07.04.2023 08:36
Жители Волгоградской области заметили раннюю активизацию змей в регионе.
- Что-то их слишком много в этом году, да еще и раньше времени вылезли, - беспокоятся селяне в социальных сетях. - Что-то мы не помним такого нашествия ползучих гадов.
А читатели ИА "Высота 102" прислали в редакцию леденящие душу кадры, которые они сняли на днях в Калачевском районе около 13-ого шлюза Волго-Донского судоходного канала.
- Были на рыбалке, и пришли в ужас, что там творится - змеями усыпаны все камни, они прямо катятся клубками, - поделились читатели. - Было очень неуютно, даже пришлось пораньше свернуться.
Ранний выход змей на поверхность люди объясняют установившейся теплой погодой. В этом году примерно на две недели раньше зацвели фруктовые деревья и тюльпаны.
Между тем, согласно приметам, много змей весной, выползших раньше срока, указывает, каким будет лето. Большая часть сезона может оказаться холодной и дождливой. По другой примете, если много змей в водоемах, то такая плохая погода будет осенью.
Видео читателей ИА "Высота 102"
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