МЧС: на Волгоградскую область надвигается холодный шторм

Общество 29.03.2023 16:26
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29.03.2023 16:26
Погода начнет ухудшаться в Волгоградской области в ночь на 30 марта. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, 30-31 марта в связи с выходом южного циклона на территорию Волгоградской области ожидаются интенсивные осадки в виде дождя, а по западным районам - дождя со снегом. В отдельных районах усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 15-20 м/с. Из-за обильных осадков возможно ухудшение видимости до 1 км.
В связи с прохождением холодного фронта, который идет со стороны Азербайджана, 31 марта в Волгограде и области температура сильно упадет. Ночью похолодает до 0...+5º, днем будет +5…+10º.
1 апреля ночью возможны заморозки: -2...+3º. Днем воздух прогреется до +8...+13º.
- Погодные условия могут привести к дополнительной нагрузке на линии электропередач, осложнению работы транспорта, энергетиков и коммунальных служб. При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, - сообщили в региональном МЧС.
Это может привести к затору на дорогах, повреждению автотранспорта и высотной строительной техники, увеличению случаев травмирования населения.
Сотрудники МЧС советуют плотно закрывать окна, не ходить рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями, не парковать машину в таких местах.
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