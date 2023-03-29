Убивший в Волгограде контрактника Марк Нарцев погиб на Украине

В Дзержинском районе Волгограда на Моторном кладбище похоронили 33-летнего Марка Нарцева. Мужчина, осужденный за убийство контрактника в 2018 году, участвовал в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер».





Напомним, что резонансное преступление было совершено Нарцевым в Дзержинском районе Волгограда в 2017 году. Как было установлено судом, расставшись со своей 17-летней подругой, Марк Нарцев вскоре узнал, что она встречается с другим молодым человеком. Нарцев пытался поссорить пару, но его попытки не увенчались успехом. Тогда совместно с двумя знакомыми под надуманным предлогом волгоградец своему 22-летнему сопернику встречу в лесопосадке рядом с домами по улице Космонавтов. Оказавшись один на один с молодым человеком, Нарцев выстрелил в него из переделанного под стрельбу боевыми патронами сигнального пистолета. Довел свой преступный замысел мужчина несколькими ударами кирпичом. Труп подельники вывезли в Городищенский район и спрятали в лесополосе.

Но на этом Нарцев не остановился. Забрав телефон своей жертвы, он назначил с него девушке встречу, куда пришел, переодевшись в военную форму убитого, с лицом скрытым противогазом. В ходе встречи он избил девушку и сбежал. После еще несколько дней переписывался с родными загубленного молодого человека. Но его мать почувствовала неладное и обратилась в полицию.

Поиски вывели на убийцу, но после задержания Нарцев сбежал при проведении следственных действий. И снова был пойман полицией.





По итогам судебных разбирательств Марка Нарцева в 2018 году приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Помимо убийства совершенного группой лиц, его также признали виновным в краже, угоне автомобиля без цели хищения и незаконном хранении оружия. Приговор вступил в силу в сентябре 2018 года.

Погиб Марк Нарцев 22 января 2023 года. На фотографии, размещенной над могилой, он замечателен с оружием и в камуфляжной форме.





Ранее, напомним, сообщалось, что ранение на Украине получил Арсен Мелконян, осужденный Центральным районным судом Волгограда за смерть риелтора Романа Гребенка. По имеющимся сведениям, Мелконян вступил в ряды ЧВК «Вагнер» осенью 2022 года после визита в регион руководителя частной военной компании Евгения Пригожина. Известно, что с ранением Мелконян проходил лечение в госпитале Ростова, далее его судьба неизвестна.