«Все сразу не сделаешь»: глава района Волгоградской области обрисовал будущее «разбомбленной» дороги

Глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литвинов прояснил будущее 10-километровой дороги, ведущей к поселку Таловка, после жалоб жителей на ее состояние. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновник в эфире центра управления регионом заявил, что в этом году планируется отремонтировать еще 1 километр дороги, а на других участках произвести ямочные работы. По словам Дмитрия Литвинова, в прошлом году также удалось привести в порядок километр трассы.

Чиновник, признав обоснованность жалоб жителей поселка Таловка, а также других населенных пунктов района на состояние дорог, заметил, что «сразу все дороги в районе не сделаешь».

Напомним, жители поселка Таловка показали ужасающее состояние 10-километровой трассы – единственной дороги, которая соединяет населенный пункт с «большой землей». Люди пояснили, что дорога была построена еще во времена Советского Союза, но с той поры капитально не ремонтировалась. При этом выглядит она так, как будто ее бомбили.

Фото жителей поселка Таловка