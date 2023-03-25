В Волгограде увеличили количество речных рейсов до Культбазы до 28 в неделю









В связи с ростом пассажиропотока на сезонном речном маршруте «Волгоград - Культбаза» увеличено число выполняемых рейсов с 16 до 28 в неделю. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, по средам в расписании сохранится 4 рейса в 08.15 и 15.30 со стороны Речного вокзала - в 09.30, 16.40 от ост. «Культбаза» и в 09.50, 17.00 от пристани «Щучий Проран».











В администрации города уточнили, что с наступлением благоприятных гидрологических условий речной транспорт выйдет и на другие маршруты.

В пятницу и выходные дни число рейсов увеличится вдвое: 07.30, 08.15, 14.30 и 15.30 – отправление со стороны Центрального района, в 08.50, 09.30, 15.40 и 16.40 от пристани «Культбаза» и в 09.10, 09.50, 16.00 и 17.00 от «Щучьего Прорана». Гидрологическая обстановка позволила установить дебаркадеры и начать работы через привычные волгоградцам пристани.