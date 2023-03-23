В Волгограде прокурор Костенко прибыл в колонию-поселение с проверкой

Общество 23.03.2023 18:09
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23.03.2023 18:09
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко проверил колонию-поселение №3, расположенную в Кировском районе Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора Оксана Черединина, в составе делегации, которая осмотрела общежития, производственные помещения, столовую и дисциплинарный блок был уполномоченный по парвам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков и глава регионального УФСИН Александр Просвернин.
В ФКУ «Колония-поселение № 3» отбывают наказание осужденные за совершение преступлений по неосторожности, а также умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.
После визуальной проверки, изучения служебной документации, прокурор провел личный прием осужденных.
Сообщается, что по отдельным фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования. Но какие это нарушения, не поясняется.
Фото: прокуратура Волгоградской области
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