Общество

В Волгограде прокурор Костенко прибыл в колонию-поселение с проверкой

Общество 23.03.2023 18:09
0
23.03.2023 18:09



Прокурор Волгоградской области Денис Костенко проверил колонию-поселение №3, расположенную в Кировском районе Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора Оксана Черединина, в составе делегации, которая осмотрела общежития, производственные помещения, столовую и дисциплинарный блок был уполномоченный по парвам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков и глава регионального УФСИН Александр Просвернин.



В ФКУ «Колония-поселение № 3» отбывают наказание осужденные за совершение преступлений по неосторожности, а также умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.
После визуальной проверки, изучения служебной документации, прокурор провел личный прием осужденных.
Сообщается, что по отдельным фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования. Но какие это нарушения, не поясняется.
Фото: прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.03.2023 19:44
Общество 23.03.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2023 19:29
Общество 23.03.2023 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2023 18:02
Общество 23.03.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2023 15:43
Общество 23.03.2023 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.03.2023 15:43
Общество 23.03.2023 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2023 14:27
Общество 23.03.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2023 12:37
Общество 23.03.2023 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2023 12:16
Общество 23.03.2023 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.03.2023 11:46
Общество 23.03.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.03.2023 09:40
Общество 23.03.2023 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2023 09:21
Общество 23.03.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2023 08:41
Общество 23.03.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2023 07:57
Общество 23.03.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2023 22:00
Общество 22.03.2023 22:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2023 21:28
Общество 22.03.2023 21:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:44
Московская компания построит 6-этажную детскую поликлинику в ВолжскомСмотреть фотографии
19:29
Крушат и созидают: на Центральной набережной Волгограда ломают старое и строят новоеСмотреть фотографии
18:09
В Волгограде прокурор Костенко прибыл в колонию-поселение с проверкойСмотреть фотографии
18:06
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» вводит систему непрерывных улучшенийСмотреть фотографии
18:02
«Мы так и не научились ненавидеть врага»: автор фильма «Отважные» о героях СВО приехала на встречу с волгоградцамиСмотреть фотографии
16:14
Участники форума «Образование - 2023» познакомились с новым ассортиментом от оператора питания ООО «Виво Маркет»Смотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области подешевели помидоры и огурцыСмотреть фотографии
15:43
Трассу Волгоград-Калмыкия назвали одной из самых красивых для автопутешествий по РоссииСмотреть фотографии
15:43
Дмитрий Вельможко: в Волгоградской области сократилось количество убийств и грабежейСмотреть фотографии
15:29
«Следствие превратилось в цирк»: мать погибшего под Волгоградом срочника рассказала об эксгумации, новом потерпевшем и очных ставкахСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде передали 10 госнаград родственникам погибших на СВО военнослужащихСмотреть фотографии
13:53
Чиновники предложили жителям Камышина сброситься на отлов бездомных собакСмотреть фотографии
13:45
Бочаров предложил создать Совет по развитию Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
«Шантажировал и подкупал»: в Волгограде возбудили дело на адвокатаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде в результате происшествия на желдороге повреждены вагоны и инфраструктураСмотреть фотографии
12:37
Вырубят только старые и сухие: волгоградцам обещают оставить большую часть соснового леса на «Лысой горе»Смотреть фотографии
12:16
Космос и астрофизика: в Первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского стартовал конкурсный набор учениковСмотреть фотографии
12:02
Истязателя беременной волгоградки отправили на 4 года в колониюСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде банкротят завод стальных конструкций за налоговый долг в 41 миллион рублейСмотреть фотографии
11:46
Почти треть жителей ЮФО готовы взять кредит на ремонтСмотреть фотографии
11:26
В Волгоградской области мужчина взял 3,6 млн рублей в кредит и отдал их лжеброкеруСмотреть фотографии
11:08
Волгоградцы разбились насмерть в ДТП 23 марта в Воронежской областиСмотреть фотографии
10:51
Пора на грядки: в Волжском досрочно запускают дачные маршрутыСмотреть фотографии
10:37
«Нашли следы его босых ног»: в Котово продолжается поиск пропавшего Романа СеренкоСмотреть фотографии
10:27
В Камышине водитель из-за ЧП в салоне на ходу катапультировалась из автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
СК провел обыски в доме директора детского центра в Городище Натальи ЩербаковойСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде автобус возле ж/д вокзала сбил пенсионерку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
ФПСС в Волгоградской области запретили обирать должника до ниткиСмотреть фотографии
09:33
В Волгоградской области погиб куривший на балконе 46-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:32
ФСБ в Волгоградской области задержала иностранца с партией героинаСмотреть фотографии
 