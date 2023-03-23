Общество

Космос и астрофизика: в Первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского стартовал конкурсный набор учеников

Общество 23.03.2023 12:16
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23.03.2023 12:16



В Первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского объявлен набор учащихся в 7, 8, 9, 10 классы. Открывший в прошлом году двери своего нового учебного корпуса Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского приобрел популярность у одаренной молодежи.

 

Слава о лицее в небольшом городке городе Краснодарского края облетела многие регионы страны. Именно в Первом Лобачевском готовят будущих абитуриентов естественно-научных факультетов лучших вузов страны, и в первую очередь в МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Среди направлений подготовки лицеистов такие перспективные области, как новая ядерная энергетика, космос и астрофизика, новые материалы и биотехнологии, искусственный интеллект.

 
Лицей, открытый по инициативе основателя компаний Эн+ и РУСАЛ Олега Дерипаски, расположен в Краснодарском крае, но заявки принимаются из разных городов, в том числе из Волгограда. Обучение в лицее бесплатное.
Лицей рассчитан на обучение школьников с 7 класса, но отбор начинается уже с 5-го. Два года дети занимаются в профильных кружках, после чего пишут олимпиаду, по результатам которой тех, кто набрал лучшие баллы, приглашают в летний лагерь. Там во время тренингов определяют лучших и приглашают на учебу в 7-й класс.
Если же учащийся поступает в 7-10 классы без предварительной подготовки, то он должен сдать вступительные экзамены по предметам одного из двух профилей: физмат (математика, физика, информатика) или химбио (химия, биология).
Обучение по инновационным методикам, практико-ориентированный подход в учебном процессе, комфортные условия для учебы, спорта и досуга, мощная база – все это делает возможным талантливым детям из провинции получить лучшее образование и направить свои знания на развитие страны.



Аудитории и лаборатории лицея оснащены самой современной техникой. Помимо основного здания, на территории расположена 2-этажная библиотека, бассейн, стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки, теннисные корты. Для творческой реализации – художественные классы, балетные и театральные студии. Для иногородних школьников построен комфортный кампус на 200 мест.
Основная задача лицея – помочь талантливым детям из регионов получить образование, отвечающее высочайшим международным стандартам, и сформировать будущую научно-техническую элиту России.

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