







В Первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского объявлен набор учащихся в 7, 8, 9, 10 классы. Открывший в прошлом году двери своего нового учебного корпуса Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского приобрел популярность у одаренной молодежи.









Слава о лицее в небольшом городке городе Краснодарского края облетела многие регионы страны. Именно в Первом Лобачевском готовят будущих абитуриентов естественно-научных факультетов лучших вузов страны, и в первую очередь в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Среди направлений подготовки лицеистов такие перспективные области, как новая ядерная энергетика, космос и астрофизика, новые материалы и биотехнологии, искусственный интеллект.





Лицей, открытый по инициативе основателя компаний Эн+ и РУСАЛ Олега Дерипаски, расположен в Краснодарском крае, но заявки принимаются из разных городов, в том числе из Волгограда. Обучение в лицее бесплатное.

Лицей рассчитан на обучение школьников с 7 класса, но отбор начинается уже с 5-го. Два года дети занимаются в профильных кружках, после чего пишут олимпиаду, по результатам которой тех, кто набрал лучшие баллы, приглашают в летний лагерь. Там во время тренингов определяют лучших и приглашают на учебу в 7-й класс.

Если же учащийся поступает в 7-10 классы без предварительной подготовки, то он должен сдать вступительные экзамены по предметам одного из двух профилей: физмат (математика, физика, информатика) или химбио (химия, биология).

Обучение по инновационным методикам, практико-ориентированный подход в учебном процессе, комфортные условия для учебы, спорта и досуга, мощная база – все это делает возможным талантливым детям из провинции получить лучшее образование и направить свои знания на развитие страны.













Аудитории и лаборатории лицея оснащены самой современной техникой. Помимо основного здания, на территории расположена 2-этажная библиотека, бассейн, стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки, теннисные корты. Для творческой реализации – художественные классы, балетные и театральные студии. Для иногородних школьников построен комфортный кампус на 200 мест.

Основная задача лицея – помочь талантливым детям из регионов получить образование, отвечающее высочайшим международным стандартам, и сформировать будущую научно-техническую элиту России.



