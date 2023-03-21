В межрегиональном управлении Россельхознадзора обнаружили партию подозрительного мороженого на АО «Волгомясомолторг». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на предприятии путем составления акта несоответствия ввели в оборот и направили на реализацию 180 кг ванильного пломбира неизвестного происхождения.

Предприятие уличили в нарушении принципа прослеживаемости пищевой продукции. В связи с этим в адрес АО «Волгомясомолторг» вынесено предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Регистрация уполномоченным лицам предприятия в системе «Меркурий» приостановлена.