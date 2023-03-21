Общество

В Советском районе Волгограда ликвидируют 9 свалок за 3 миллиона рублей

Общество 21.03.2023 10:07
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21.03.2023 10:07


В Советском районе будут ликвидированы девять несанкционированных свалок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ выступило МБУ «ЖКХ Советского района». Начальная цена контракта составила около 3 миллионов рублей. 

Планируется зачистить территории, куда на протяжении нескольких лет сбрасывали нелегальные отходы. Всего на полигоны вывезут около 1800 кубических метров мусора. 

Так, самая крупная несанкционированная свалка находится на территории земельного участка: в 1 км западнее военкомата  по ул. Криворожской, напротив распределительной станции электроснабжения и ГСК «Ветеран».

Уборку проведут также по следующим адресам:

  1. Подошва недействующего глиняного карьера поселке Верхняя Ельшанка 
  2. В 40 метрах от забора радиоцентра с южной стороны лесопосадки 
  3. С левой стороны автодороги по ул. Казахской, напротив кладбища 
  4. Восточнее поселка Верхняя Ельшанка в балке, вдоль автомобильной дороги на мост через ж/д 
  5. В 900 метрах восточнее въезда в рабочем поселке Горный, за ангаром ВолГАУ 
  6. В овраге по ул. Волгоградской с тыльной стороны частного домовладения № 92 
  7. Поселок Горьковский, пересечение ул. Лихая – ул. Басаргинская – ул. Воронежская во рве, проходящем в 5 м. от ЛЭП и вдоль ж/д полотна 
  8. Улица 25-лет Октября, на территории недостроенных очистных сооружений 

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