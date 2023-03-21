В Советском районе будут ликвидированы девять несанкционированных свалок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ выступило МБУ «ЖКХ Советского района». Начальная цена контракта составила около 3 миллионов рублей.

Планируется зачистить территории, куда на протяжении нескольких лет сбрасывали нелегальные отходы. Всего на полигоны вывезут около 1800 кубических метров мусора.

Так, самая крупная несанкционированная свалка находится на территории земельного участка: в 1 км западнее военкомата по ул. Криворожской, напротив распределительной станции электроснабжения и ГСК «Ветеран».

Уборку проведут также по следующим адресам: