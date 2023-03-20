Общество 20.03.2023 20:24
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20.03.2023 20:24
Две недели прошло после страшного пожара, который произошел в приюте «Хвостики» в Волжском Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, неравнодушные волгоградцы собрали в помощь приюту почти 100 тысяч рублей, которые идут на закупку сухого корма для полутысячи питомцев.
- Мы очень благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв помочь нам с кормом, - рассказали зоозащитники. – Корм очень дорогой, а наша кухня сгорела. Пока мы не можем сами готовить еду нашим подопечным.
Сейчас активисты и помощники вручную разбирают сгоревшие завалы.
- Нам очень нужно закупить хотя бы часть доски и бруса, но нет возможности, - признались волонтеры. – А впереди еще огромный объем работ по восстановлению. Без вашей помощи нам не справиться с этой бедой!
Кто захочет помочь приюту «Хвостики» - телефон для связи 89053917101, он же привязан к карте приюта. Карта СБ приюта: 4817760433828518, на Юлию Викторовну С.
Напомним, страшный пожар в приюте, расположенным на улице Логинова, случился 6 марта. В огне погибли пять собак. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
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