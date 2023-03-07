В сгоревшем приюте «Хвостики» под Волгоградом погибли пять собак





Трагедия произошла в приюте «Хвостики» вечером 6 марта. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники приюта для бездомных животных, который располагается на улице Логинова в Волжском, огонь вспыхнул накануне вечером.

– Дежурившие рабочие бросились открывать вольеры, чтобы спасти собак, но, к большому несчастью, пятеро наших хвостиков задохнулись в дыму, – сотрудники приюта не скрывают слез.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 20.38 ч.

– Горела хозяйственная постройка размером 20х15 метра на площади 100 кв.м. Пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20.58 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, – пояснили в ведомстве.

Произошедшее несчастье поставило под угрозу работу приюта.

– Нам нужно взять себя в руки и все экстренно наладить, – рассказали сотрудники. – Как-то разместить тех, кто остался без крыши над головой. Необходим сейчас сухой корм, потому что мы не можем пока готовить еду животным. Надо разобрать завалы, а это, значит, придется нанимать технику.

Без помощи неравнодушных людей приюту не справиться. Если у наших читателей будет желание помочь волонтерам, которые дали приют нескольким сотням животных, в «Хвостиках» с радостью и безмерной благодарностью ее примут. Телефон для связи – 89053917101, он же привязан к карте приюта.