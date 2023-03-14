Сады Придонья обустроили аудитории нового формата для студентов ВолГАУ





В Волгоградском Государственном аграрном университете прошло торжественное открытие новых учебных аудиторий и преподавательских, отремонтированных и оснащенных всем необходимым компанией «Сады Придонья».

Компания «Сады Придонья» разработала и реализовала проект по капитальному ремонту и дизайну 3-х аудиторий и 2-х преподавательских ВолГАУ общей площадью 232 кв. метра. За 4 месяца была проделана большая работа: заменены окна, инженерные коммуникации, напольное покрытие, проведено электричество, установлено двойное кондиционирование, интернет.





Все помещения оснащены новой мебелью и современным мультимедийным оборудованием. Лаборатория и аудитории кафедры «Садоводство и защита растений» агротехнологического факультета выполнены в бело-зеленых корпоративных цветах компании, для учебно-исследовательской лаборатории факультета перерабатывающих технологий и товароведения были предусмотрены бело-голубые цвета ведущего бренда компании в категории Dairy Alternatives. Общий бюджет составил порядка 10 млн. рублей.

Открытие учебных аудиторий прошло в торжественной обстановке, на которой присутствовали ректор университета В.А. Цепляев, президент компании «Сады Придонья» А.П. Самохин, члены Попечительского совета ВолГАУ, преподавательский состав вуза и студенты.

В приветственном слове Виталий Цепляев отметил, что при подготовке специалистов агропромышленного комплекса важны не только теоретические знания, полученные студентами в стенах университета. Большую роль в этом процессе играет тесное сотрудничество ВУЗа с индустриальными партнерами, являющимися лидерами в своем сегменте, такими, как компания «Сады Придонья». Благодаря стратегическому партнерству с которой сегодня реализуются различные программы обучения студентов, стажировки преподавателей.

– В компании очень серьезно относятся не только к качеству образования, но и к условиям, в которых занимаются студенты нашего университета. Новые обустроенные аудитории – яркий тому пример, – сказал В. А. Цепляев. – Кроме этого, президент компании «Сады Придонья» Андрей Павлович Самохин возглавляет Попечительский совет университета с 2020 года и не понаслышке знает все проблемы изнутри. Решение многих важных вопросов стало возможным активной работе Попечительского совета, направленной на развитие университета.

В ответном слове президент компании «Сады Придонья» А.П. Самохин подчеркнул, что агропромышленной отрасли всегда нужны квалифицированные кадры. Он пожелал студентам осознанно учиться и ставить перед собой профессиональные цели - отрасль ждет молодых специалистов.

После приветственных слов президент компании «Сады Придонья» А.П. Самохин вручил символические ключи от новых учебных и научно-исследовательских аудиторий ректору ВолГАУ В.А. Цепляеву.

По окончании торжественной церемонии вниманию присутствующих были представлены новые аудитории, в которых обучающиеся будут изучать тонкости выбранных профессий. У каждой аудитории была разрезана символическая красная ленточка.



