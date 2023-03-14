Общество

На Гремячинском ГОКе прошли учения Главного управления МЧС

Общество 14.03.2023 09:45
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14.03.2023 09:45


Выездное занятие на территории Гремячинского горно-обогатительного комбината провели сотрудники Главного управления МЧС России по Волгоградской области. 
Практической тренировке предшествовало знакомство с предприятием и небольшая экскурсия. Затем, после построения, сотрудники МЧС во главе с заместителем начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области, полковником внутренней службы Сергеем Смирновым надели боевую одежду пожарных, средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), вооружились средствами связи и отправились выполнять нормативы в непригодной для дыхания среде. 
Такая тренировка необходима для развития профессионального мастерства газодымозащитников, формирования психологических и психофизиологических качеств, необходимых для выполнения работ в экстремальных ситуациях. 

Подходящие для этого условия созданы в тренировочном комплексе ЕвроХим-ВолгаКалия, предназначенном для тренировок всех категорий специалистов, работа которых может быть связана с тушением пожаров, ликвидацией последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.
На время занятий двухэтажное помещение с лабиринтом заполняется дымом для создания тренировочной «непригодной для зрения и дыхания среды». Специальное оборудование позволяет создавать имитации различных препятствий, сопровождать тренировки звуковыми эффектами, затрудняющими и без того сложную ориентацию в лабиринте замкнутого помещения. 
Мозговой центр комплекса – это пульт управления. Отсюда, используя видеокамеры и тепловизоры, руководители тренировки отслеживают местоположение пожарных в каждый момент времени. С помощью пульта руководитель создает условия для обучения – выбирает концентрацию дыма в лабиринте, настраивает громкость аудиоэффектов записи реального пожара, корректирует маршрут.
Во время тренировки участники испытывали различные по степени тяжести нагрузки в условиях повышенных температур, выполняли задачи по поиску и эвакуации людей, оказанию первой доврачебной помощи в условиях ограниченной видимости при плотном задымлении, загруженности и захламленности помещения, отрабатывали навыки командной работы в составе звена. 
Уникальное для Волгоградской области оборудование многофункционального учебно-тренировочного комплекса Гремячинского ГОКа позволило пожарным и спасателям еще раз проверить свои навыки в тушении пожаров и спасении людей в условиях, максимально приближенным к реальным. 

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