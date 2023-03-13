Гидрометцентр: на реках Волгоградской области прибывает вода

Общество 13.03.2023 14:53
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13.03.2023 14:53
Рост уровня воды зарегистрирован на пяти реках в Волгоградской области, сообщает Гидрометцентр России.
Так, согласно гидрологическому обзору на 13 марта, рост уровня воды на 23 - 290 сантиметров за минувшие сутки отмечается в районе города Серафимович, на реках Бузулук, Терса и Иловля. Аналогичная паводковая обстановка складывается и на реках Хопер и Медведица, причем уровень воды в этих реках повышается не только на территории Волгоградской области, но и в соседних Саратовской и Воронежской.
Повышается уровень воды и на Дону.
Отмечается, что в Волгоградской области уровень воды превысил пойму на реке Бузулук у станицы Преображенской (бывший пгт Киквидзе), реки Терса у Елани и реки Иловля у хутора Боровки в Иловлинском районе Волгоградской области.
Как ранее сообщала администрация региона, по состоянию на 12 марта гидропосты зафиксировали снижение воды в Кумылженском, Новониколаевском, Киквидзенском и Ольховском районах. Обстановка также контролируется на реках Кумылга Кумылженского района, Кардаил Новониколаевского района, Бузулук Киквидзенского района и Ольховка Ольховского района, где также наблюдается спад уровней воды.
Администрация Кумылженского района накануне сообщила, что на реке Кумылге уровень воды уменьшился. Подтоплений, способных нарушить жизнеобеспечение населения, не зафиксировано. Есть данные о подтоплении 139 придомовых территорий в станице Кумылженской и хуторе Обливский.
По сообщению администрации городского округа Михайловка, накануне было зафиксировано понижение уровня воды в реке Тишанка. На Сидорской сельской территории подтоплено 163 придомовых территории. На Себровской территории подтоплено 17 придомовых участков.
В администрации Еланского района сообщили, что по состоянию на 8 утра 13 марта значительно снизился уровень воды на малых реках Краишевка, Бузулук и Березовая.
- Под пристальным наблюдением остается Терса в рп. Елань: за сутки она прибавила 40 см и сейчас держится на отметке 508 см. Отметка «опасное явление» начинается от 600 см. Река Елань в контрольных точках зафиксирована на высотах 432 см (+15 см за сутки) в рп. Елань и 413 см (+15 за сутки) в с. Дубовое, - пояснили в районной администрации.
Фото: администрация Еланского района / администрация Кумылженского района
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