В Волгограде нашли сметану неизвестного происхождения





Сотрудники Россельхознадзора выявили в Волгограде сметану неизвестного происхождения. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения ветеринарного законодательства обнаружены на площадке ООО «Молочник».

- Должностными лицами ведомства установлено, что уполномоченным лицом организации через «инвентаризацию» путем составления акта несоответствия введена в оборот сметана неизвестного происхождения, - пояснили в управлении.

Инспекторы считают, что предприятие нарушило ряд требований ветеринарного законодательства, технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», ветеринарных правил и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, прослеживаемости пищевой продукции.

Регистрация в ФГИС «Меркурий» уполномоченному лицу предприятия приостановлена. Юридическому лицу выдано предостережение и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.

Фото из архива ИА «Высота 102»