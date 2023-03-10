В Волгограде нашли сметану неизвестного происхождения

Общество 10.03.2023 11:10
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10.03.2023 11:10
Сотрудники Россельхознадзора выявили в Волгограде сметану неизвестного происхождения. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения ветеринарного законодательства обнаружены на площадке ООО «Молочник».
- Должностными лицами ведомства установлено, что уполномоченным лицом организации через «инвентаризацию» путем составления акта несоответствия введена в оборот сметана неизвестного происхождения, - пояснили в управлении.
Инспекторы считают, что предприятие нарушило ряд требований ветеринарного законодательства, технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», ветеринарных правил и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, прослеживаемости пищевой продукции.
Регистрация в ФГИС «Меркурий» уполномоченному лицу предприятия приостановлена. Юридическому лицу выдано предостережение и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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