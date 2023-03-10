Общество 10.03.2023 08:24
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10.03.2023 08:24
Жители Волгоградской области потратили на платные услуги в январе 2023 года 14,5 миллиарда рублей, что больше на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в объеме платных услуг на первом месте – коммуналка с показателем 26,1%. На долю транспорта приходится 13,7%, на телекоммуникационные услуги – 13,6%, на бытовые услуги – 11,6%.
Также волгоградцы платят за медицину (9,5%), оплачивают бытовые услуги (11,6%) и образование (6,8%). На долю остальных услуг приходится 18,7%.
Интересно, что в структуре бытовых услуг первое место занимают расходы на ремонт автомобилей, затем следует ремонт жилья, посещение парикмахерских и затраты на похороны.
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