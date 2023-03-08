В Волгограде откроют выставку портретов жен участников СВО

В музее «Россия — Моя история» в Волгограде сегодня, 8 марта, откроется фотовыставка Всероссийского проекта «Жены героев». Как сообщает ИА «Высота 102», экспозиция включает в себя 34 портрета женщин, облаченных в форму своих защитников.

— Идею патриотического проекта поддержал президент Владимир Путин, — сообщают организаторы выставки. — Уникальный проект зародился В Самаре и уже приобрел федеральный масштаб. Идея проекта принадлежит Екатерине Колотовкиной — супруге командующего 2-й армии.

В Волгограде организаторами проекта выступили фотограф Ирина Копылова, а также супруги военнослужащих-участников специальной военное операции. Каждый из представленных снимков будут сопровождают мысли, которыми делились героини проекта в своих письмах к мужьям.

Экспозиция откроется в 12.00. Посмотреть фотоработы можно до 29 марта. Вход свободный.

Афиша: исторический парк «Россия - Моя История»