Общество

В Волгограде откроют выставку портретов жен участников СВО

Общество 08.03.2023 09:34
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08.03.2023 09:34


В музее «Россия — Моя история» в Волгограде сегодня, 8 марта, откроется фотовыставка Всероссийского проекта «Жены героев». Как сообщает ИА «Высота 102», экспозиция включает в себя 34 портрета женщин, облаченных в форму своих защитников. 

— Идею патриотического проекта поддержал президент Владимир Путин, — сообщают организаторы выставки. — Уникальный проект зародился В Самаре и уже приобрел федеральный масштаб. Идея проекта принадлежит Екатерине Колотовкиной — супруге командующего 2-й армии.

В Волгограде организаторами проекта выступили фотограф Ирина Копылова, а также супруги военнослужащих-участников специальной военное операции. Каждый из представленных снимков будут сопровождают мысли, которыми делились героини проекта в своих письмах к мужьям.

Экспозиция откроется в 12.00. Посмотреть фотоработы можно до 29 марта. Вход свободный. 

Афиша: исторический парк «Россия - Моя История»

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