Валентина Лисовая, дочь вдовы фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны Марии Федоровны Мерешкиной обратилась с жалобой к руководству Котовской ЦРБ после того, как на вызов к ее больной маме не приехала скорая помощь. Как рассказала ИА «Высота 102»», неотложку пожилой женщине она вызвала 5 марта около 18.30 часов.

– У мамы было высокое давление, под двести, – говорит Валентина. – Я позвонила по телефону скорой помощи, у меня приняли вызов. Но неотложка не приехала. Я перезвонила где-то в 20.45, спросила, почему нет бригады? Мне ответили, что нет машин. Я возмутилась, но мне сказали, что вызов принимала смена, которая уже ушла. И сказали, спросить у них.

На удивленный вопрос Валентины, у кого именно она должна спрашивать, ей ответили, что вызов принимал «сотрудник 3037».

– Где искать такого сотрудника, я понятия не имела, да и маму надо было спасать, – вспоминает Валентина. – Давление нам тогда удалось сбить таблетками, которые были в доме. Но 6 марта в три часа ночи у мамы давление поднялось до 220! Я уже не смогла сама справиться. Снова позвонила в скорую помощь. На этот раз врачи приехали. Маму откачали, но я хочу, чтобы разобрались, почему проигнорировали первый вызов, поэтому написала жалобу главному врачу ЦРБ.

В облкомздраве ИА «Высота 102» прокомментировали данный случай.

– Медицинская организация подтверждает поступивший вызов скорой медицинской помощи к указанной пациентке. Отметим, что повод вызова относился к неотложным, который обслуживается в течении 2 часов. В вечернее время бригады скорой медицинской помощи обслуживали вызовы к беременной женщине и к 8-месячному ребенку. Через полтора часа поступил повторный звонок с отказом от вызова. Данные зафиксированы в журнале вызовов, имеется аудиозапись телефонного звонка. Повторный вызов поступил в ночное время, прибывшая бригада медиков оказала помощь пациентке, показаний для госпитализации не выявлено, – пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Пациентку уже посетил участковый терапевт, уточнили в облкомздраве.

– Также выдано направление на плановую госпитализацию пациентки в терапевтическое отделение для подбора терапии. По обращению родственников пациентки инициирована служебная проверка, – дополнили в ведомстве.

Фото: Александр Касьянов, коллаж Алексея Костякова/ ИА «Высота 102»