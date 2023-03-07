Общество

К 8 Марта Сбер выпустил первый в России видеоролик, сделанный совместно с нейросетью

Общество 07.03.2023 14:03
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07.03.2023 14:03


К Международному женскому дню Сбер впервые в России создал рекламный видеоролик совместно с генеративной нейросетью, задействовав новейшие технологии искусственного интеллекта и креативный потенциал человека. Искусственный интеллект, в частности СhatGPT, также помогал готовить эту новость. 
Ролик к 8 Марта объединяет шедевры легендарного прошлого и красоту настоящего с помощью технологии будущего. В его основе — идея о том, что женщины прекрасны как легендарные произведения искусства. И новые технологии помогают это показать.
По сюжету ролика его героини — наши современницы — превращаются в образы со знаменитых женских портретов русских живописцев. Видеоряд заставляет задуматься о ценности неповторимых характеров и помогает увидеть красоту глазами художника даже в самых обыденных ситуациях.
Для создания ролика в нейросеть загрузили множество работ живописцев, фотографов, дизайнеров. Она научилась генерировать уникальную визуализацию на основе предоставляемых картинок и тегов. Далее съёмочный материал разбивался на отдельные кадры и загружался в нейросеть. После этого формировался текстовый запрос: стиль определённого художника, желательные и нежелательные объекты в кадре. Сетка трансформировала полученное изображение в цифровой шум и перерисовывала его исходя из запроса.
Сбер, как технологический лидер страны, использует самые современные технологии, которые уже сегодня помогают создавать не только уникальный креативный контент, но и предлагать клиентам и партнёрам лучшие продукты и решения. При этом бренд поддерживает важную миссию, сохраняя произведения искусства и популяризируя их. 
Любопытно, что команда создателей ролика на 90% состояла из представительниц прекрасного пола. Видеоролик будет доступен на различных телеканалах, в соцсетях, а также на сайте банка.
 
Фото с сайта https://www.sberbank.com/ru/8marta

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