Волгоградские налоговики навестили подшефный детский дом в ЛНР





Представители молодежного совета УФНС России по Волгоградской области и сотрудники управления навестили воспитанников подшефного Краснодонского детского дома, расположенного в Луганской Народной Республике.

Как сообщили в управлении, встреча прошла в праздничной атмосфере с конкурсами, призами и подарками.

- Дети с удовольствием принимали участие в веселых конкурсах, выполняли творческие задания, устроили самый настоящий модный показ для зрителей, - рассказали в УФНС России по региону. - Кроме того, сотрудница управления Мария Карпова исполнила для ребят песни «Сирень Сталинграда» и «Железный ветер Сталинграда», автором слов и музыки которых она является.

Свою любимую песню исполнили и две воспитанницы детского дома Евгения и Екатерина.

Сотрудники налоговых органов подарили подшефным из детского дома подарки: комплекты спортивной одежды, индивидуальное постельное белье, настольные игры.





Фото: УФНС России по Волгоградской области



