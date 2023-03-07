Волгоградские налоговики навестили подшефный детский дом в ЛНР

Общество 07.03.2023 09:27
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07.03.2023 09:27
Представители молодежного совета УФНС России по Волгоградской области и сотрудники управления навестили воспитанников подшефного Краснодонского детского дома, расположенного в Луганской Народной Республике.
Как сообщили в управлении, встреча прошла в праздничной атмосфере с конкурсами, призами и подарками.
- Дети с удовольствием принимали участие в веселых конкурсах, выполняли творческие задания, устроили самый настоящий модный показ для зрителей, - рассказали в УФНС России по региону. - Кроме того, сотрудница управления Мария Карпова исполнила для ребят песни «Сирень Сталинграда» и «Железный ветер Сталинграда», автором слов и музыки которых она является.
Свою любимую песню исполнили и две воспитанницы детского дома Евгения и Екатерина.
Сотрудники налоговых органов подарили подшефным из детского дома подарки: комплекты спортивной одежды, индивидуальное постельное белье, настольные игры.
Фото: УФНС России по Волгоградской области
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