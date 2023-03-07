Общество

Волгоградские налоговики навестили подшефный детский дом в ЛНР

Общество 07.03.2023 09:27
0
07.03.2023 09:27


Представители молодежного совета УФНС России по Волгоградской области и сотрудники управления навестили воспитанников подшефного Краснодонского детского дома, расположенного в Луганской Народной Республике.
Как сообщили в управлении, встреча прошла в праздничной атмосфере с конкурсами, призами и подарками.
- Дети с удовольствием принимали участие в веселых конкурсах, выполняли творческие задания, устроили самый настоящий модный показ для зрителей, - рассказали в УФНС России по региону. - Кроме того, сотрудница управления Мария Карпова исполнила для ребят песни «Сирень Сталинграда» и «Железный ветер Сталинграда», автором слов и музыки которых она является. 
Свою любимую песню исполнили и две воспитанницы детского дома Евгения и Екатерина.
Сотрудники налоговых органов подарили подшефным из детского дома подарки: комплекты спортивной одежды, индивидуальное постельное белье, настольные игры.

Фото: УФНС России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.03.2023 14:03
Общество 07.03.2023 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.03.2023 14:02
Общество 07.03.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 13:00
Общество 07.03.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 12:38
Общество 07.03.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 11:04
Общество 07.03.2023 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 09:39
Общество 07.03.2023 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.03.2023 08:33
Общество 07.03.2023 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2023 07:55
Общество 07.03.2023 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 21:55
Общество 06.03.2023 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 20:27
Общество 06.03.2023 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 20:07
Общество 06.03.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 18:53
Общество 06.03.2023 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 18:27
Общество 06.03.2023 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 17:31
Общество 06.03.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 14:41
Общество 06.03.2023 14:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:02
Экс-главе волгоградского СУ СКР Музраеву продлили стражу до 13 апреляСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде проверят перевозчика после видео с выпавшей из маршрутки пассажиркиСмотреть фотографии
13:00
Бочаров предложил новые выплаты семьям погибших и раненых на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
12:51
Глава поселения в Волгоградской области пошел на подлог для повышения зарплатыСмотреть фотографии
12:38
Гендиректор «Ситиматик-Волгоград» извинился перед инвалидом за ошибочное требование долгаСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области на 1 тысячу женщин приходится 880 мужчинСмотреть фотографии
10:29
На таможне в Волгограде задержали партию марихуаны из ИспанииСмотреть фотографии
10:24
В военном суде Ростова идут прения по делу экс-главы СУ СКР по Волгоградской области МузраеваСмотреть фотографии
10:02
Рейсовый автобус «Волгоград – Москва» разбился в Тамбовской области: пять человек пострадалиСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде пассажирку маршрутки № 98 выбросило из салона на повороте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Клиенты Tele2 в Волгоградской области стали чаще выбирать смартфоны с поддержкой eSIMСмотреть фотографии
09:27
Волгоградские налоговики навестили подшефный детский дом в ЛНРСмотреть фотографии
09:17
Жительнице Волгограда за мнимую инвалидность грозит до 8 лет колонииСмотреть фотографии
08:33
Под Волгоградом похоронили мобилизованного юриста «Росатома» Дмитрия НаушинаСмотреть фотографии
07:55
Участника СВО из Волгоградской области наградили медалью ЖуковаСмотреть фотографии
21:55
Сухо, ветрено и до +7 пообещали волгоградцам 7 мартаСмотреть фотографии
20:27
Вшивость жителей Волгоградской области ниже среднероссийскойСмотреть фотографии
20:07
В четырех реках Волгоградской области повысился уровень водыСмотреть фотографии
18:53
«Сотрем дистиллированный псевдоним»: Хирург анонсировал мощный концерт в поддержку СталинградаСмотреть фотографии
18:27
Ветераны просят открыть суворовское училище на месте бывшей «Качи» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:03
За год под санкциями волгоградские предприятия выпустили на 34% больше продукцииСмотреть фотографии
17:31
С протоиереем Георгием Лазаревым простятся в Волгограде 11 мартаСмотреть фотографии
17:22
Волгоградская пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей от продажи недвижимостиСмотреть фотографии
17:12
В облздраве сообщили о состоянии госпитализированных учеников школы №75 ВолгоградаСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде в цыганском поселке дотла сгорел домСмотреть фотографии
17:01
Студент вуза помог оперативникам Волгограда задержать интим-мошенника из УльяновскаСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде учащихся школы №75 госпитализировали с киносеансаСмотреть фотографии
15:32
После капитального ремонта на «Красном Октябре» возобновила работу еще одна столоваяСмотреть фотографии
14:41
«Мальчик просил, чтобы мы не умирали»: пострадавшие медики рассказали об отравлении газом в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
Под Волгоградом 17-летний учащийся техникума найден мертвым накануне дня рожденияСмотреть фотографии
 