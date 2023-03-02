Суд сократил срок жизни трех аварийных бараков в Палласовке

Прокуратура добилась в суде апелляционной инстанции сокращения срока расселения трех ветхих бараков в Палласовке. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2021 году три дома - № № 22, 52 по ул. Юбилейная и № 1а по ул. Ушакова были признаны аварийными и подлежащими сносу. Администрация городского поселения установила срок расселения жителей не позднее 31 декабря 2026 года.

Однако состояние конструкций домов оказалось настолько плачевно, что проживание граждан в бараках еще в течение четырех лет может угрожать их жизни и здоровью, посчитали в надзорном органе.

Прокурор Палласовского района обратился с иском в суд с требованием признания распоряжение в части установленного срока расселения жителей незаконным и установления новых, сокращенных временных рамок будущего новоселья обитателей бараков.

Однако в декабре прошлого года районный суд отказал в удовлетворении требований надзорного органа. Но Волгоградский облсуд решение райсуда отменил и принял новое, определив срок расселения граждан до 31 декабря 2024 года.