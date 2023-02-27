







Управляющая компания решила через суд взыскать задолженность за коммунальные услуги с жителя Волгограда Николая С., который несколько месяцев по контракту находится в зоне специальной военной операции и не мог платить за квартиру.

Как сообщил ИА «Высота 102» 60-летний волгоградец, он участвовал в СВО с первых дней сентября по 11 декабря 2022 года. Все подтверждающие документы есть в распоряжении редакции.

- Я находился на выполнении боевых задач на территории ЛНР и ДНР, убыл туда по необходимости военкомата раньше до мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года. На сборы мне дали двое суток, поэтому у меня не было времени для личной явки в ООО «УК «ТЭРА». Я позвонил им по телефону, предупредил о том, что уезжаю, сотрудницу компании. Она меня заверила, что информация принята. Подтверждением тому были зафиксированные в извещениях за коммунальные услуги показания счетчиков за сентябрь, октябрь и ноябрь, - рассказал информагентству Николай С.

По его словам, после возвращения в Волгоград в конце декабря 2022 он пошел в управляющую компанию, где показал все справки и билеты. Перед новогодними праздниками мужчина погасил все долги за ЖКУ и был уверен, что на этом вопрос исчерпан. Но, как выяснилось, сотрудники УК приготовили участнику СВО неприятный сюрприз.

23 декабря 2022 года ООО «УК «ТЭРА» обратилась в суд с иском к Николаю С. о взыскании задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в общей сумме 3644,44 рубля, а также 400 рублей госпошлины, услуг представителя в размере 2 тысяч рублей и почтовых расходов в сумме 229 рублей 56 копеек. Позже управляющая компания предоставила в суд заявление о прекращении производства по делу в связи с погашением задолженности, но просила взыскать с мужчины судебные расходы.

Мировой судья судебного участка №142 Краснооктябрьского судебного района, который рассматривал иск, производство по делу прекратил, но постановил взыскать с волгоградца 2629 рублей 56 копеек, в числе которых оплата услуг представителя в размере 2 тысячи рублей, госпошлина и почтовые расходы. Вышло, что по итогу этого судебного разбирательства участник СВО все равно оказался должен управляющей компании, но на тысячу рублей меньше первоначальной суммы иска.

- Совершенно не понимаю, почему на меня подали в суд. Некоторые годами не платят и ничего, а меня всего три месяца не было. Я их предупредил, позвонил, они меня заверили, что все сделают и чтобы я не волновался. Я их переспросил: точно? Мне не надо волноваться? Они ответили, что нет, все хорошо. А теперь вот на лицо такая свинская ситуация. Как так можно поступать? Эти люди просто не были в бою, под обстрелами, - возмущается волгоградец.

Николай сообщил, что также не понимает, зачем для подачи такого рядового иска о взыскании задолженности по ЖКУ управляющей компании потребовалось нанимать юристов со стороны.

- Они имеют свой штат юристов, но нанимают стороннего, хотя это дело вообще не представляет какой-либо сложности. Вот эти 2 тысячи рублей, а за что там платить? Это, наверное, для того, чтобы с людей содрать. С одного 2 тысячи, с третьего, вот так и набежит, - предположил собеседник агентства.

Волгоградец подал частную жалобу в Каснооктябрьский районный суд Волгограда, в которой просит отменить определение мирового судьи и принять новое определение, которым полностью отменить иск.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с письменным запросом в ООО «УК «ТЭРА», где попросила прокомментировать ситуацию, связанную с взысканием задолженности с Николая С. В поступившем ответе за подписью директора Елены Чеботаревой поясняется, что из-за образовавшейся задолженности ООО «УК «ТЭРА» обратилось в суд, реализовав свое право, предусмотренное ст. 3 ГПК РФ «Право на обращение в суд». Иск был подан без попыток урегулирования ситуации в досудебном порядке.

- Категория судебного спора о взыскании задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг не предусматривает обязательного соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования спора. Сведения о наличии задолженности указываются в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, направляемые ООО «УК «ТЭРА» своевременно и ежемесячно собственникам помещений, - поясняется в письме.

В УК подтвердили, что 25 января 2023 года предоставили в суд ходатайство об отказе от части исковых требований.

- Размер предъявляемых судебных расходов судом признан разумным и обоснованным. Каких либо заявлений, или иных форм обращений, о предоставлении рассрочки оплаты жилищно-коммунальных услуг от указанного гражданина не поступало. Сведениями, что собственник жилого помещения принимает участие в специальной военной операции, ООО «УК «ТЭРА» не располагало, как на момент обращения в суд, так и на момент вынесения судом решения, - прокомментировали в УК.

Фотоколлаж Алексея Костякова ИА «Высота 102»



